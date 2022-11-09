Sosyal Medya Dolandırıcıları Tutuklandı: Zarar 79 Milyon TL!

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık, sosyal medya platformlarına da sıçramış durumda. Sosyal medyada insanların hesaplarını ele geçirip yakın çevresinin parasını dolandırma amacı güden şahıslar bir süredir pek çok kullanıcının hesapları için tehdit unsuru hâline gelmişti.

Konuyla ilgili şikayetleri ele alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı bu dolandırıcılık suçlamalarını incelemeye başladı. Soruşturma zamanla operasyonlara taşınmaya başladı ve Ankara'da başlatılan bu soruşturma ile 11 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler 11 Farklı İlde Gözaltına Alındı

Bahsi geçen sosyal medya dolandırıcılığını gerçekleştirdiği düşünülen 58 kişiden 47'si gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerleri operasyon kapsamında aranırken, birçok elektronik ve depolama cihazına da el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda dolandırıcıların vatandaşları 79 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı:

"Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Ankara merkezli 11 ilde 58 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, 47 şüpheli şahıs yakalanarak Ankara iline getirilmiştir. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin ülke genelinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını, haklarında şikayet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çalmak, kabinde çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda vatandaş dolandırılmıştır. Bu yolla 79.000.000 TL dolandırıcılık yapıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır."

Zanlıların sorguları alındıktan sonra mahkemeye çıkarılması bekleniyor.