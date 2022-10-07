Sosyal Medya Düzenlemesi'nin 14 Maddesi Meclisten Geçti

Dezenformasyonla Mücadele Yasası, meclisin tatil sonrası ilk ele aldığı yasalardan biriydi. Geçtiğimiz gün 2 maddesi kabul edilen yasa hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler hâlâ devam ediyor olsa da 12 maddesi daha kabul edildi ve toplamda kabul edilen madde sayısı 14'e ulaştı.

En son kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edilmişti ve buna göre internet haber sitelerinde çalışanlar artık basın mensubu sayılacak ve basın kartlarını temin edebilmek için İletişim Başkanlığı'na başvurabilecek. Ayrıca radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli de basın kartı alabilecek.

Toplamda 40 maddesi bulunan Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın bir diğer önemli maddeleri de yalan haber yayma suçuyla ilgili. Bu yeni madde ile birlikte halkı yanıltacak bilginin alenen yayılması gibi suçların oluşması için beş şart aranacak:

Yayılan haber gerçek değilse

Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa

Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa

Kamu barışını bozmaya yönelik ise

Aleni ise

Kabul Edilen Diğer Maddelerden Öne Çıkanlar

Dezenformasyon içerdiği belirtilen içeriklere getirilecek yaptırımlara, bu konuda görevlendirilecek olan mahkemelerin karar vereceği düşünülüyor.

Sosyal medyalarla ilgili daha önce alınan temsilcilik kararı bu yasayla birlikte resmiyete de dökülüyor. Artık her sosyal medya platformunun Türkiye'de ofisinin açılması ve temsilci bulundurması zorunluluğu bulunacak. Temsilcinin Türkiye'de ikame etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek.

Haber siteleri artık yayınladıkları içerikleri silmeden, sistemlerinde saklamak zorunda olacak ve künye belirtmeksizin haber paylaşımında bulunmak mümkün olmayacak.

Reşit olmayanların internet ortamında korunması amacıyla da bazı kısıtlamalar getirilecek.

En son kabul edilen 12 madde ile birlikte toplamda 14 maddesi geçen Dezenformasyonla Mücadele Yasası'ndaki kalan 26 maddenin akıbeti şimdilik belirsiz. Mecliste konuyla ilgili görüşmeler sürüyor.