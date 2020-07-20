Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Netleşti! Cumhurbaşkanı'na Sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın düzene sokulması gerektiğini söylemişti. Sosyal medya düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. İşte sosyal medya düzenlemesinin ayrıntıları.

Sosyal Medya Düzenlemesinin Ayrıntıları Neler?

AK Parti grubu, hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre, 11 maddeden oluşması beklenen sosyal medya düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanmakta.

Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek. Günlük kullanıcı sayısı 1 milyonu geçen sosyal medya platformları Türkiye'de temsilci bulunduracak.

Vatandaşlar tarafından da içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek. Yapılan başvurulara belirlenen saat içerisinde sosyal medya şirketleri tarafından cevap verilmesi zorunlu olacak.

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