Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sosyal medyanın düzene sokulması gerektiğini söylemişti. Sosyal medya düzenlemesi hakkında detaylar gelmeye başladı. İşte sosyal medya düzenlemesinin detayları.

Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor!

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığı habere göre , AK Parti’nin sosyal medya taslağındave Facebook’a temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, Türkiye’de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor.

Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter’ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı söylenmekte. Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceği konuşulmakta.

Almanya'da sosyal medya şirketleri tarafından zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması kaldırılmaz ise de 50 milyon Euro’ya varan para cezaları uygulanıyor.

AK Parti kurmayları, sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenlemenin olacağını ve ağır cezai yaptırımlarının geleceğini ifade etti. Kurmaylar çalışmayı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'na sunacak.

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