Sosyal Medya, Eleştirel Düşünme Yeteneğini Azaltıyor

Sosyal medya platformlarının hayatımızdaki ağırlığını artırmasıyla birlikte bilgiye ulaşma noktasında harcadığımız emek gözle görülür oranda azaldı. Artık karşımıza çıkan bir haberi veya bilgiyi, çoğu zaman araştırmadan doğru olarak kabul ediyoruz. ABD’li psikoloji uzmanı Dr. Pamela Rutledge, sosyal ağların barındığı en büyük tehlikenin bu olduğuna vurgu yapıyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Medya Psikolojisi Araştırma Merkezi yöneticisi Dr. Pamela Rutledge, sosyal medyanın insanların eleştirel düşünme yeteneğini azalttığını söylüyor.

Sputnik’e konuşan Dr. Rutledge, “Sosyal medyanın tehlikesi, bir takım ‘katma’ özelliklerden değil, eleştirel düşüncenin ve çapraz bilgi kontrolünün olmamasından ibaret, bu nedenle yanlış bilgilendirme, propaganda ve saldırgan davranışları, psikolojik baskıları ve hakaretleri önlemek için sosyal alışkanlık eksikliğine yol açıyor” ifadelerini kullanıyor.

Dr. Rutledge, kullanıcıların sosyal ağların kullanılması ile ilgili kontrol yöntemleri geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Sosyal medya bağımlısı olduğunu hisseden herkesin gerçekte böyle bir bağımlılıktan muzdarip olmayabileceğini söyleyen Rutledge, “Bağımlılık, belirli kıstasları olan tıbbi bir tanıdır. İnsanların sosyal medya bağımlılığı dediklerinin çoğu aslında öyle bir bağımlılık değil” diyor.

“Sosyal ağlara bağımlılık, teknolojik bağımlılığın bir parçasını oluşturuyor” diyen Dr. Rutledge, teknolojik bağımlılığın depresyon, endişe, obsesif kompulsif bozukluk ve benzeri başka bir ortak fenomenden ayırmanın zor olduğuna dikkat çekiyor.

Bir kişinin birçok psikolojik sorunu olmasının o kişinin aktif olarak internet ve sosyal ağları kullanmasına bağlı olmadığını belirten Dr. Rutledge, bu nedenle sadece internette geçirilen zamanı kısaltmanın, bir zihinsel sağlık uzmanının üstesinden gelmesi gereken bu sorunları çözemeyeceğini vurguluyor.



