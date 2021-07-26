Bir Sosyal Medya Fenomeni Video Çekerken 50 Metreden Aşağı Düştü

Vinç operatörü olarak çalışan bir sosyal medya fenomeni, video çekmeye çalışırken yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetti. 23 yaşında olduğu bilinen genç fenomen, son haftalarda kendisini kayıt altına alırken yanlışlıkla düşerek hayatını kaybeden ikinci kişi oldu.

Genç fenomen Xiao Qiumei, NY Post tarafından paylaşılan bilgilere göre 100.000 takipçisi olduğu bilinen bir sosyal medya hesabına sahipti ve vinç operatörü olarak çalışıyordu.

Video Çekerken Düşen Sosyal Medya Fenomeni Hayatını Kaybetti

The Sun tarafından sağlanan bilgilere göre 100 binden fazla takipçisi için video çekmeye çalışan fenomen, her gün düzenli olarak günlük yaşamından küçük anlar paylaşıyordu. Qiumei'nin yere düştüğünü gördüğünü ileri süren görgü tanıkları, telefonun kadının elinde olduğunu söyledi.

Fenomen, 23 yaşında ve iki çocuk annesiydi. Qiumei'nin yere düştüğünü gören görgü tanıkları, olay anında iş arkadaşlarının büyük bir kısmının çalışmayı bırakıp iş yerinden uzaklaştığını ifade etti. Qiumei'nin ailesi, görüntülerin bir şaka değil, kaza olduğunu belirterek Xiao Qiumei'nin ölümünü doğruladı. The Sun'ın haberine göre cenaze töreni gerçekleşti.

Xiao Qiumei, de 23 años, se volvió de las influencers más populares de China, la mujer compartía constantemente con sus más de 100 mil seguidores su actividades diarias.



Mientras grababa un video para sus redes sociales sufrió un aparatoso accidente que le arrebató la vida. pic.twitter.com/YiliV6h8dc — Chufletero 502 (@Chufl3t3r0) July 25, 2021

Geçtiğimiz hafta Hong Kong'da bir şelalenin önünde selfie çekmeye çalışan Sophia Cheung isimli bir sosyal medya fenomeni benzer bir şekilde hayatını kaybetmişti. 32 yaşındaki Instagram fenomeni genellikle uçurumun kenarında çektiği son derece tehlikeli anları içeren fotoğraflarla tanınıyordu.

Fenomenin son çektirmek istediği fotoğraf ise bir şelalenin önünde olduğu fotoğraftı ancak o fotoğraf çekilirken yanlışlıkla yere düşerek hayatını kaybetti.

Instagram'da yaklaşık 42 binden fazla takipçisi olan Cheung, 10 Temmuz 2021'de şelalenin yanında fotoğraf çekme kararı aldı. Olay anında orada olduğunu iddia eden kişilerin görevlilere vermiş olduğu ifadelere göre Cheung'un ayağı takıldı ve hızla yere düştü.

Paylaşılan bilgilere göre genç fenomenin arkadaşları olay yerine hemen sağlık görevlilerini çağırdı. Tanıklar, sağlık görevlileri olay yerine hızlı bir şekilde geldiğini ancak Cheung'un hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Genç fenomenin Instagram hesabı üzerinden paylaştığı son gönderide sörf tahtası ile çektiği bir fotoğraf yer alıyor. Cheung'un paylaştığı son fotoğrafa yorum yapan birçok insan üzüntülerini dile getirdi.