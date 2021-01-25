Çarpıcı İddia: Sosyal Medya Fenomeni Otel Para İsteyince Karalama Başlattı

Sosyal medya fenomeni, Uludağ’da tatil yaptığına ilişkin bazı paylaşımlar yaptı. Pukfashion kullanıcı ismine sahip olan fenomen, daha sonra kaldığı oteli kötülemeye başladı. İddiaya göre gerçek ismi Buket Güler olan kullanıcı, konakladığı otel para isteyince karalama kampanyası başlattı. Gerçekleşen olay ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İddia: Sosyal Medya Fenomeni Ücret İsteyen Oteli Kötüledi

Gerçek ismi Buket Güler olan Pukfashion isimli Instagram kullanıcısı, Uludağ’da tatil yaptığına dair paylaşımlar yapmıştı. Ekşisözlük’te aktarılan bilgilere göre Güler, tatil paylaşımlarının ardından bir paylaşım yaparak kaldığı otelin müşteri memnuniyetine ve yemeklere önem vermediğini, pistlerinin bakımsız olduğunu ve insanların söz konusu otelde kalmalarını önermediğini söyledi. Güler, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bir Bursalı olarak Uludağ bu sene beni hayal kırıklığına uğrattı. Pistler bakımsız, kar var ama kepçe ile pistlerin ürerine getirilmesi lazım, pistler hep taşlı. Yazın da iyi bakım yapılmamış. Tesisler çok eski kalmış. Kaldığım otel çok bakımsız ve eskiydi. Yemeklere ve müşteri memnuniyetine hiç önem vermeyen bir oteldi ne yazık ki.” “Grandyazicihotels de gelip kalmanızı önermem. Genel olarak fiyaskoydu benim için ama biz yine kendimizce tüm olumsuzluklara rağmen iyi vakit geçirdik diyebilirim. Bir sonraki tatilde, Erzurum ve Kartalkaya’dan şaşmayacağım. Erciyes’i de denemek istiyorum.”

Instagram fenomeni tarafından yapılan karalamanın hemen ardından söz konusu otelden konuya ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Otel tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Otelimizde konaklayan Buket Güler isimli misafirimiz bu sabah otelden ayrılırken çeşitli bahaneler uydurarak ödemesini yapmak istememiştir. ‘ben para ödemek istemiyorum, diğer oteller beni bedava konaklatmak istiyor, siz benden para alamazsınız’ gibi çeşitli söylemlerde bulunmuştur. Konaklama ve ekstra harcamalarının parasını ödemek istememiştir. Kendisini biz otelimize davet etmedik.” “Anlaşılan sosyal medya ve takipçilerine güvenerek bu şekilde davranmayı kendine hak görmekte. Biz de böyle bir uygulamayı yapamayacağımızı söylediğimiz için sosyal medyadan bu şekilde karalama kampanyası yürütmüştür. Araştırmalarımız neticesinde, kendisini tüm tanıyanlar bu yaptığını bir alışkanlık haline getirdiğini çok iyi bilmektedir. İftiraları neticesinde hukuk departmanımıza bilgi verilmiş ve kendisine gerekli yaptırımlar yapılması konusunda harekete geçilmiştir. Tüm misafirlerimizin ve kamuoyunun dikkatine sunarız."

Buket Güler, yaptığı paylaşımın ardından yeni bir paylaşım daha yaptı. Güler tarafından yapılan açıklamada, "Herkese merhaba, hikayemde belirttiğim şikayetleri otelle zaten paylaşmıştım. Ödemeyi de gelmeden önce otele değil seyahat acentasına yaptım. E tabii ki bunların ekran görüntüleri ve dekontları mevcut. (heyy magazin hiç bana sordun mu?) Hatta ayrıca yaşadığım daha da ciddi olumsuzlukları, otele zarar vermemesi açısından tüm iyi niyetimle paylaşmadım bile. Beni takip edenlerin zaten beni bildiğini ve benimle olduğunu mesajlarla görüyorum, teşekkür ederim" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamaların ardından ortak bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sayın Buket Güler ve Sayın Grand Yazıcı Hotel arasında karşılıklı yanlış anlaşmalar net icesinde yaşanan uyuşmazlık, taraf vekillerinin görüşmeleri neticesinde, hukuk nezdinde mutabık kalınarak, barışçıl bir şekilde sonuçlandırılmış olup tarafların ortak kararıyla bu neticeyi tüm kamuoyu ile paylaşma zarureti doğmuştur.”