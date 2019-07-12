Sosyal Medya Fenomeni Pucca, Hapis Cezasına Çarptırıldı

Sosyal medyada Pucca takma ismini kullanan Pınar Karagöz ile Buryy lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı.

Pucca Hapse Girecek!

Sanık Pınar Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, müvekkilinin suç işleme kastı bulunmadığını savunarak, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Pucca takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, söz konusu yayının ulaştığı kişi sayısını da göze alarak sanığı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, sanık Pınar Karagöz'ün 5 yıl 10 ay hapis ve 3 bin 333 gün karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında ise İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı eylem nedeniyle yargılama yapıldığı gerekçesiyle, sonradan açılan bu davanın reddine karar verdi.

Instagram'da paylaştığı hikayelerde yedi sene hapis cezası aldığını öğrendiğini belirten Pınar Karagöz, şunları söyledi: "Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"

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