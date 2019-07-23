Sosyal Medya Fenomeni Pucca'nın Aldığı Hapis Cezasının Gerekçesi Açıklandı

Pucca takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan hapis ve adli para cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Pucca'nın Aldığı Hapis Cezasının Gerekçesi Açıklandı

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 5 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Pınar Karagöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların, uyuşturucuyu övücü paylaşımlar olması nedeniyle ifade özgürlüğü kapsamına girmediği belirtildi.

Sosyal medyanın kitlelerce kullanıldığına işaret edilerek oluşturduğu etkiye değinilen gerekçeli kararda, "Bu imkanı kullanarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilmiştir. Bu nedenle sosyal medya aracılığı ile kitlelere ulaşma, onları etkileme, yönlendirme imkanı klasik basın araçları televizyon, radyo ve gazeteye kıyasla daha kolay, ucuz ve elverişli olmuştur. Bu da her yaştan kişinin erişim imkanı olan sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır." denildi.

Gerekçeli kararda, sanık Pınar Karagöz'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "uyuşturucu kullanımının bir suç olmadığını, insanların geçimini sağlayabileceği bir ekmek kapısı olduğunu ima ettiği" savunuldu.

Sanığın başka bir paylaşımında ise uyuşturucu maddenin birçok çeşidinin olduğu ve kullanımı meşru bir madde olduğu algısı oluşturma çabası içerisinde bulunduğu anlatılan gerekçeli kararda, bunun neticesinde yönlendirmeye açık insanların ve özellikle iradeleri tam oturmamış gençlerin toplum için tehlike teşkil eden uyuşturucuya yönlendirilmesinin yolunun açıldığı bilgisi verildi.

Gerekçeli kararda, Pucca'nın sosyal medya hesabının herkese açık olması ve ulaştığı kişi sayısının çokluğu göz önüne alınarak, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiği açıklandı.

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