Sosyal Medya Fenomeni "Somurtkan Kedi" Hayatını Kaybetti

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da 2,4 milyon takipçisi olan “Somurtkan Kedi” lakaplı Tardar Sauce, hayatını kaybetti.

2012 yılında Reddit’te paylaşılan bir fotoğrafla şöhret basamaklarını çıkmaya başlayan Tardar Sauce, yaşlı ve kızgın amcaları andıran suratıyla kısa zamanda dünya çapında bir fenomene dönüştü.

İkonikleşen suratı kıyafetlere, kahve fincanlarına ve posterlere basılan “Somurtkan Kedi” Tardar Sauce, ne yazık ki artık aramızda değil.

Fenomen kedinin sahibi Tabatha Bundesen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yedi yaşındaki Tardar Sauce’nin idrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

"O bizim bebeğimizdi ve ailemizin bir parçasıydı. Ama daha da önemlisi dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi en zor zamanlarında dahi güldürmeyi başardı" ifadelerini kullanan Bundesen, ünlü kedinin veterinerlerin müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Somurtkan kedinin milyonlarca doları bulan reklam anlaşmaları vardı. Kedinin sahipleri, geçtiğimiz yıl kedilerinin suratını izin almadan ürünlerinde kullanan bir markaya açtıkları davadan 710 bin dolarlık tazminat kazanmıştı. Ünlü kedinin değerinin toplamda 1 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.