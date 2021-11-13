Onlarca Sosyal Medya Fenomeni Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Sosyal medya fenomenleri dolandırıcılığa karıştı.Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın dahil 18 sosyal medya fenomeninin dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi. İzmir polisi eş zamanlı operasyon dahilinde 18 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen sosyal medya operasyonunda, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Aydın'ın (27) da bulunduğu 18 fenomen gözaltına alındı.

Sosyal medya kullanıcılarına para ödülü kazandığını söyleyen ve ardından ödülün vergisi adı altında para dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 18 sosyal medya fenomeni yakalandı. Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın dahil 16 fenomen tutuklandı.

Sosyal medya fenomenleri dolandırıcılığa karıştı

Adeta bir şebeke olarak çalıştığı tespit edilen bu dolandırıcıların, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyunlardan para ödülü kazandığına inandırdığı öğrenildi. Ancak ödülü almak için "ödül vergisini" ödemek zorunda olan binlerce kullanıcı dolandırıldığını fark etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı polisler tarafından 10 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlar dahilinde onlarca fenomen yakalandı.

Instagram ve TikTok gibi platformlarda yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçi kazanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın dahil 16 fenomen dolandırıcı tutuklanırken 2'si ise serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin tutukladığı Simge Barankoğlu ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklanan bir diğer fenomen Yeşim Aydın'ın ise, "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm." dediği aktarıldı.

"Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm."

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde tutulan sosyal medya fenomenlerinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne götürülmesi bekleniyor.