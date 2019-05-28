Sosyal Medya Fenomenleri Hakim Karşısına Çıktı

Pucca lakaplı Pınar Karagöz ve Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu’nun yargılanmalarına başlandı. Fenomenler uyuşturucu kullanımını özendirdikleri gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezalarının istendiği davada hakim karşısına çıktı.

Sosyal Medya Fenomenleri Suçlamaları Reddetti

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında gözaltına alınıp serbest kalan fenomenler, bir kez daha mahkemede hakim karşısına çıktı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklar Pucca lakaplı Pınar Karagöz ile Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu ile avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak Pınar Karagöz’ün kimlik tespiti yapıldı. Karagöz, mesleğinin yazar, aylık gelirinin ise 10 bin TL olduğunu belirtti.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Karagöz, uyuşturucu madde özendirme amacının olmadığını belirtti. Sosyal medyadaki açıklamalarına tek tek açıklama getiren Pınar Karagöz, "Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar’ın ölümüne atıf ve mübalağaydı. Uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin paylaşımım ise anlamsız ve moda olduğu için bir paylaşımımdır" dedi.

Müzik işi ile uğraştığını söyleyen Burak Aydoğduoğlu ise 11 yaşından beri müzik yaptığını belirterek, davaya konu Mary Jane parçasının uyuşturucuyu özendirme amacında olmadığını söyledi. Şarkıda bahsedilen Mary Jane’in Örümcek Adam filmindeki karakter olduğunu belirtti. Parayla sevginin satın alınamayacağı ile ilgili bir parça olduğunu da savunmasına ekleyen Aydoğduoğlu, "Sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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