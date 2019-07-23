Sosyal Medya Fenomenleri İle Geleneksel Şarkıcılar Karşı Karşıya!

Son dönemlerin çok hızlı bir şekilde çıkış yapan sosyal medya fenomeni Reynmen, geleneksel şarkıcıların eleştiri yağmuruna tutuldu. Kendisi ile ilgili ortaya atılan beğeni satın aldığı iddiaları ortalığı fena karıştırdı. Yusuf Aktaş'ın 'Ela' adlı şarkısı 1 haftada 60 milyon izlenmeye ulaşmayı başararak büyük bir rekor kırdı. İşte haberimizin detayları.

'Derdim olsun' ile 5 ayda 227 milyon, sonra yeni şarkısı 'Ela' ile 1 haftada 60 milyon izlenme rakamını yakalayan Reynmen ile ilgili doğru olma ihtimali bulunan bir iddia ortaya atıldı. Bu kadar kısa bir süre içerisinde yüksek izlenme rakamlarına ulaşması kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz çok erken.

İzlenme sayısını arttırma hilesi Google'da çok yaygın

Özellikle de Google üzerinden izlenme sayısı ile ilgili işlemleri aradığınızda karşımıza çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Örneğin herhangi bir videonun 1 milyon izlenmesini sağlamak için 25 bin TL vermek yeterli oluyor. Böyle bir durumda da YouTube üzerinden elde edilen izleme sayılarının pek bir önemi kalmıyor.

Siz hiç farkında olmadan, bazı korsan yayıncılar YouTube fenomenlerinin videolarını arka planda oynatabiliyor. 1 piksel gibi çok küçük rakamlarda oynatılan videolar, profesyonel yazılımcı olmadığınız sürece pek fark edilemiyor. Bu nedenle izlenme sayısında yapılan kandırmacaların algılaması neredeyse imkansız.

Her ne kadar geleneksel şarkıcılar izlenme sayısının ücretli olarak alındığını düşünse bile, yine de durum pek öyle olmayabilir. Ahmet Can'ın, Hürriyet'te "Hayal mi gerçek mi" başlığıyla yayımlanan derlemesinde bu konuya etraflıca değinildi. Ona göre, sosyal medya fenomenlerinin gençlerle daha fazla etkileşim sahibi olması izlenme sayısını arttırıcı bir etkiye sahip. Hem yorum hem de paylaşımların yapılması sosyal medya fenomenlerini daha ön sıraya geçiriyor

Reynmen gibi sosyal medya fenomenlerinin bu kadar yüksek düzeyde izlenmesinin bir diğer önemli nedeni de fenomenlerin birbirlerini desteklemesi. Böylece başka bir sosyal medya fenomeninin takipçileri de izlenme sayılarına olumlu yönde etki edebiliyor. İlerleyen dönemlerde sosyal medya fenomenlerinin ve geleneksel şarkıcıların tartışması alevlenecek gibi görünüyor.