Tüketicilerin Seçimini Sosyal Medya Fenomenlerinin Tavsiyesi Belirliyor

Sosyal medya fenomenlerinin tavsiyesi, uzmanlara göre tüketicilerin seçimi üzerinde büyük bir etkiye sahip. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros özellikle son yıllarda geleneksel pazarlamanın yerini alan dijital pazarlama yöntemleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal Medya Fenomenlerinin Tavsiyesi Daha Önemli Oldu

İnternetin yaygın olarak kullanılması ile geleneksel pazarlama yöntemleri de yerini yavaşça dijital pazarlama yöntemlerine bıraktı. İçinde birçok farklı yöntemi barındıran dijital pazarlama bu nedenle daha da popüler hale geldi. Salgının etkisi ile fiziksel alışverişin yerini online alışverişin aldığını belirten uzmanlar, sosyal medya fenomenleri tarafından paylaşılan tavsiyelerin alışverişlerde daha etkili olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlara göre fenomenlerin geri bildirimleri, markalara hedef kitlelerini tanıma fırsatı sunarken aynı zamanda ürün veya hizmetlerinde değişikliğe gitmelerine de olanak sağlıyor.

Dijital pazarlamayı markaların çevrim içi ortamda ürün veya hizmetlerini tanıtmalarına olanak tanıyan pazarlama süreci olarak tanımlayan Dr. Öğretim Üyesi Nihal Toros şu ifadeleri kullandı:

"İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte geleneksel pazarlama yöntemleri önemini kaybetti ve bu yeni pazarlama kanalı hem markaların hem de tüketicilerin dikkatini çekmeye başladı. Geleneksel pazarlamanın tüketici ile kurduğu tek yönlü iletişimin aksine dijital pazarlamada çift yönlü iletişim devreye giriyor. İletişim sürecinin vazgeçilmez unsuru olan geribildirim, markalara hedef kitlelerini tanıma fırsatı sağlarken aynı zamanda ürün ya da hizmetlerin de değişikliğe gitmelerine de imkân tanıyor."

Influencer Pazarlama Daha da Ön Plana Çıkıyor

Dijital pazarlama stratejileri denildiğinde akla öncelikle sosyal medya ağlarının geldiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Toros, marka farkındalığını arttırmak ve satışa destek olmak için Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi platformların ve bu platformlarda sunulan içeriklerin ön plana çıktığını belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Toros, konu hakkında yaptığı açıklamada, "2018 yılında yayınlanan bir rapora göre markaların en çok tercih ettiği sosyal medya platformları arasında Instagram yüzde 65 ile ilk sırayı, YouTube yüzde 30 ile ikinci sırayı alıyor. Tam da bu noktada influencer marketing/fenomen pazarlaması devreye giriyor. Fenomen pazarlaması, sosyal medya mecralarında belirli bir takipçi sayısına ulaşmış kişilerin ürün ya da marka ile ilgili deneyimlerini paylaştıkları bir pazarlama yöntemi olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

Tüketiciler Ürün Alırken Fenomenlere Kulak Veriyor

Ağızdan ağıza pazarlamanın öneminin zaten bilindiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Toros, “Tüketicilerin herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili olumlu deneyimlerini 5 kişiyle, memnuniyetsizliklerini ise 9 kişiyle paylaştıklarını düşünürsek tavsiyenin gücünü bir kez daha görmüş oluruz" dedi ve sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Fenomen pazarlamasının hedef kitlelerini etkileme gücüne sahip içerik üreticiler vasıtasıyla ürün ya da hizmetleri ile ilgili bilgi ve yorum paylaşımına imkân veren bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Like Public & Big Cat Research tarafından 2018 yılında yapılan Türkiye Influencer Marketing araştırması; Türkiye’deki instagram kullanıcılarının yüzde 51’inin Instagram fenomenlerinin, YouTube kullanıcılarının da yüzde 26’sının bu alandaki fenomenlerin tavsiyeleri doğrultusunda ürün satın aldıklarını gösterdi."

Siz sosyal medya fenomenlerinin tavsiyesi üzerine herhangi bir ürünü satın almakla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizin tavsiyelerine çok önem verdiğiniz bir fenomen var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.