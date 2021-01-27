Sosyal Medyanın Gençlerin Ruh Sağlığına Zararı Araştırıldı

Bir araştırmaya göre sosyal medya gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara yol açıyor. Education Policy Institute ve The Prince's Trust tarafından sosyal medyanın gençler üzerindeki yan etkilerinin açığa çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen araştırma, ilkokul çağındaki tüm çocukların sosyal medyanın olumsuz etkilerine maruz kaldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma ile ilgili merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.
Sosyal Medya, Gençlerin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?
Günümüzde birçok insan sosyal medyanın insan psikolojisini olumsuz etkilediğini düşünüyor. Konunun uzmanı olan birçok insanın da sosyal medya ile olumsuz duyguları bağdaştırdığı söylenebilir. Peki, sosyal medya gerçekten de olumsuz duyguları beraberinde mi getiriyor? İnsanlar, sosyal medya yüzünden kötü bir ruh haline mi bürünüyor? Education Policy Institute ve The Prince’s Trust tarafından yapılan bir araştırma, bu ve buna benzer soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.
Eğitim Politikası Enstitüsü ve The Prince's Trust tarafından yapılan araştırma, ilkokul çağındaki tüm çocuklarda esenlik ve öz saygının benzer olduğunu söyledi. Erkek ve kızların ruh hallerinin en çok 14 yaşında etkilendiği ortaya çıktı. Kızların ruh sağlığının erkeklerin ruh sağlığına göre daha kötü bir durumda olduğu kanısına varıldı.
Çalışma, insanların salgından ötürü hareketsiz kalınmasının ve hayatlarında egzersiz gibi eksikliklerin olmasının ruh sağlığına olumsuz etkisi olan başka bir faktör olduğunu gösterdi. Araştırmayla beraber sosyal medya yüzünden her üç kızdan birinin 14 yaşındaki görünümünden memnun olmadığı, erkek çocukların 14 yaşındaki diğer arkadaşlarına göre çok daha düşük bir özgüvene sahip olduğu, her iki cinsiyetin de 14 yaşında akrabalarına göre çok daha fazla özgüvensizlik sorunu yaşadığı ortaya çıktı.
Sosyal Medyadan Olumsuz Etkilenmemek İçin Ne Yapılmalı?
Yeni tip koronavirüsle birlikte insanların gününün büyük bir kısmını evde geçirmesi, sosyal medyanın çok daha yoğun kullanılmasına yol açtı ve bu da en nihayetinde insanların ruh sağlığının olumsuz etkilenmesine neden oldu. Sosyal medyadan olumsuz etkilenmemek için aşağıdaki tavsiyelere uymanız öneriliyor.
- Sosyal medya uygulamalarında harcadığınız süreyi takibe alın. Bu süre özellikle Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında 1 saate ulaşıyorsa sosyal medya uygulamalarının kullanımına bir kısıtlama getirin. Örneğin Twitter, Facebook, TikTok, Instagram ve benzeri uygulamaların her birine günlük 5 dakikadan fazla zaman ayırmamak gibi bir kural belirleyin ve o kuralı takip edin.
- Sosyal medyadaki paylaşımlardan etkilenmemeye çalışın. Instagram ve benzeri sosyal medya platformları, insanların kendilerini istediği kişi gibi göstermesine en müsait platformların başında geliyor. Burada paylaşılanları basit bir gönderinin ötesine taşımayın.
- Sosyal medya kullanımını sınırlandırma çabalarınıza rağmen kendinizi her defasında uygulamanın başında buluyorsanız size yardımcı olacak uygulamaları indirin. Bu uygulamalar, sosyal medya uygulamalarınızı sadece belirli bir süre ile sınırlı olmak şartıyla kullanmanıza izin veren uygulamalardır.
- Sosyal medya sadece eğlenmenize yardımcı olmuyor. Size eğitim veya iş hayatınızdan da yardımcı olabilir. Takip ettiğiniz sayfaları ve hashtagleri gözden geçirin. Matematikte gelişmek istiyorsanız matematikle ilgili sayfaları takip edin, İngilizce gibi yabancı diller öğrenmek istiyorsanız kelime paylaşımında bulunan sayfaları takibe alın.
- Yukarıdaki tavsiyeler, bireylere verilen tavsiyelerdir. Sosyal medyadan olumsuz etkilenen siz değil de çocuğunuzsa bu önerileri çocuğunuzun uygulamasını da sağlayabilirsiniz fakat bunu sağlamak için çocuğunuza karşı nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiniz bilmeniz gerekiyor. Her şeyden önce onları bir şey yapmaya veya yapmamaya zorlamak yerine daha faydalı şeylere yönlendirmelisiniz. Telefona bağımlı bir şekilde yaşamanın kötü olduğunu, spor yaparak daha sağlıklı bir bedene ve ruh haline sahip olabileceklerini onlara en uygun dille anlatmalısınız.
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