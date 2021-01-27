Sosyal Medyanın Gençlerin Ruh Sağlığına Zararı Araştırıldı

Bir araştırmaya göre sosyal medya gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara yol açıyor. Education Policy Institute ve The Prince's Trust tarafından sosyal medyanın gençler üzerindeki yan etkilerinin açığa çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen araştırma, ilkokul çağındaki tüm çocukların sosyal medyanın olumsuz etkilerine maruz kaldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma ile ilgili merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Sosyal Medya, Gençlerin Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Günümüzde birçok insan sosyal medyanın insan psikolojisini olumsuz etkilediğini düşünüyor. Konunun uzmanı olan birçok insanın da sosyal medya ile olumsuz duyguları bağdaştırdığı söylenebilir. Peki, sosyal medya gerçekten de olumsuz duyguları beraberinde mi getiriyor? İnsanlar, sosyal medya yüzünden kötü bir ruh haline mi bürünüyor? Education Policy Institute ve The Prince’s Trust tarafından yapılan bir araştırma, bu ve buna benzer soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Eğitim Politikası Enstitüsü ve The Prince's Trust tarafından yapılan araştırma, ilkokul çağındaki tüm çocuklarda esenlik ve öz saygının benzer olduğunu söyledi. Erkek ve kızların ruh hallerinin en çok 14 yaşında etkilendiği ortaya çıktı. Kızların ruh sağlığının erkeklerin ruh sağlığına göre daha kötü bir durumda olduğu kanısına varıldı.

Çalışma, insanların salgından ötürü hareketsiz kalınmasının ve hayatlarında egzersiz gibi eksikliklerin olmasının ruh sağlığına olumsuz etkisi olan başka bir faktör olduğunu gösterdi. Araştırmayla beraber sosyal medya yüzünden her üç kızdan birinin 14 yaşındaki görünümünden memnun olmadığı, erkek çocukların 14 yaşındaki diğer arkadaşlarına göre çok daha düşük bir özgüvene sahip olduğu, her iki cinsiyetin de 14 yaşında akrabalarına göre çok daha fazla özgüvensizlik sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

Sosyal Medyadan Olumsuz Etkilenmemek İçin Ne Yapılmalı?

Yeni tip koronavirüsle birlikte insanların gününün büyük bir kısmını evde geçirmesi, sosyal medyanın çok daha yoğun kullanılmasına yol açtı ve bu da en nihayetinde insanların ruh sağlığının olumsuz etkilenmesine neden oldu. Sosyal medyadan olumsuz etkilenmemek için aşağıdaki tavsiyelere uymanız öneriliyor.