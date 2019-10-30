Sosyal Medya Güzellik Algısını Tamamen Değiştirebiliyor

Dünyanın birçok ülkesinde güzellik algısı son derece değişik şartlara sahip olabiliyor. Ancak sosyal medya bütün dünyanın güzellik algısını tamamen değiştirebilecek güce sahip.

Facebook başta olmak üzere milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya hesapları, birbirinden ilginç güzellik anlayışları getirebiliyor. Örneğin bir dönem moda olan İskandinav beden ölçüleri, şu an için sosyal medya tarafından pek beğenilmiyor.

Sosyal medya güzellik algısı yıllar içinde büyük değişim yaşadı

Bundan kısa bir süre önce sadece belirli bölgelerde yaygın olan moda faaliyetleri, artık bütün ülkelerde etkin bir şekilde kullanılıyor. Moda ile birlikte ortaya çıkan farklı stilleri ise, sosyal medya aracılığı ile dünyanın her yerine dağıtılıyor.

Facebook şirketinin Instagram platformunu satın alması ile birlikte yeni bazı özellikler eklendi. Snapchat platformuna ait olan ve 24 saat içerisinde kaybolan hikayeler artık Instagram üzerinden de kullanılmaya başlandı. Moda ve güzellik algısı bu tür hikayeler üzerinden de şekillenmeye devam ediyor.

Kanada merkezli araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalara göre, sosyal medya dünya genelindeki güzellik algısının %74'ünü belirliyor. Peki sizce sosyal medya platformlarının güzellik algısı üzerin etkisi bulunuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.