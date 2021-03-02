Sosyal Medya Hesaplarını Korumak için EGM'den Öneriler

Sosyal medya hesaplarını korumak için neler yapılması gerekiyor? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarını korumak için öneriler paylaşıldı.

Sosyal Medya Hesaplarını Korumak için Öneriler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesini engellemek için beş öneride bulundu. Sputnik'in aktardığı habere göre bu beş öneri şu şekilde:

Şüpheli giriş uyarılarını açın :Bu sayede başka biri hesaba giriş yaptığında önceden haberiniz olur ve önlem alabilirsiniz.

:Bu sayede başka biri hesaba giriş yaptığında önceden haberiniz olur ve önlem alabilirsiniz. Güvenli olmayan uygulamalara dikkat edin : Güvenliğinden şüphe duyduğunuz uygulamalar, sosyal medya hesaplarınıza erişebilir ve sizin kontrolünüz dışında şeyler yapabilir.

: Güvenliğinden şüphe duyduğunuz uygulamalar, sosyal medya hesaplarınıza erişebilir ve sizin kontrolünüz dışında şeyler yapabilir. Sosyal medya hesabına kayıtlı e-mail ve telefon numarasını güncel tutun : Şifrenizi güncellemek ve değiştirmek için tek kullanımlık kodlar, e-mail ve telefon numarasına gönderilir.

: Şifrenizi güncellemek ve değiştirmek için tek kullanımlık kodlar, e-mail ve telefon numarasına gönderilir. Sosyal medya hesabına kayıtlı e-mail ve telefon numarasını güncel tutun : Şifresini unuttuğunuz e-mail adresini ve kullanmadığınız telefon numarasını güncelleyin.

: Şifresini unuttuğunuz e-mail adresini ve kullanmadığınız telefon numarasını güncelleyin. İki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif hale getirin: Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde, hesabınıza giriş yapmak için telefonunuza tek kullanımlık şifre gönderilir.

Emniyet'in paylaştığı öneriler ile birlikte sosyal medya hesaplarınızı güvenli hale getirebilirsiniz. Güçlü şifreler oluşturmak istiyorsanız üst kısımda yer alan bağlantıya tıklayabilir ve sizler için hazırlamış olduğumuz blog yazımıza kolayca ulaşabilirsiniz.

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Ülkemizde İlk olarak 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) kullanılmaya başlanan internet, aradan geçen zamanla hayatımızın merkezine yerleşti.

Statista, 2019 yıl sonu verilerinden elde etitği bilgiler ile beraber Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülkenin akıllı telefon kullanıcı sayısını açıkladı. Ülkemizde 45 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye, en fazla akıllı telefona sahip olan 10 ülke arasında bulunmuyor.

Listenin ikinci sırasında Hindistan bulunuyor. 1 milyar 366 milyonu aşkın nüfusa sahip olan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da 346 milyon kullanıcı bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 260 milyon kullanıcı sayısı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.