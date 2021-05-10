Sosyal Medya İronileri, Yapay Zeka Tarafından Tespit Edilecek

Sosyal medya ironileri gittikçe dijital kültürün daha ayrılmaz parçalarından biri haline geliyor. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya uygulamalarında sık sık denk gelebileceğiniz ironiler genellikle üstü kapalı bir şekilde yapıldığından kullanılan sözlerle aslında ne gibi şeylerin ima edildiğinin farkına varamayabilirsiniz.

Twitter gibi sosyal medya uygulamalarında bu tür anlatım sanatlarına daha sık başvurulması, bilim insanlarını da harekete geçirdi. Florida Merkez Üniversitesinden araştırmacılar, alaylı cümleleri tespit edebilecek bir yapay zeka geliştiriliyor. Araştırmacıların geliştirdiği yapay zeka, sosyal medya kullanıcılarının "ironi yapmak nedir" veya "ironi nasıl anlaşılır" gibi aramalar yapmasına artık gerek bırakmayabilir.

Sosyal Medya İronileri Nasıl Tespit Ediliyor?

İnsanların ironi yapıp yapmadığını anlamak için jest ve mimikleri kontrol etmek çoğu zaman yeterli oluyor ama sosyal medyada jest ve mimik kavramlar ortadan kalkıyor. İnsanların bir cümleyi ne amaçla yazdığını, küçücük bir sözcüğün altında gizlenen anlamı keşfetmek olanaksızlaşabiliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı bu nedenle yorum veya gönderi olarak yapılan ironileri anlayamayabiliyor ancak araştırmacıların geliştirdiği yeni alay dedektörü sayesinde üstü kapalı bir şekilde yapılan göndermeleri tespit etmek sadece saniyelerinizi alabilir.

Çalışmada yer alan ekip, alaylı cümleleri veya sözcükleri tespit etmek için yapay zekaya alay içeren sözcük kalıpları öğretti. Ekip, sözcüklerin üstü kapalı bir gönderme içerip içermediğini kontrol ederken hata yapma olasılığını en az seviyede tutmak için ironi içeren sözcük kalıplarını doğru bir şekilde seçmesini sağladı.

Bunu yapmanın en iyi yolu da oldukça büyük bir veri elde etmekti. Araştırmacılar alaycı sözcük kalıplarından oluşan büyük bir veri haznesi elde ettikten sonra aracın ne kadar doğru sonuç verdiğini kontrol etti.

Yapay zeka ile insanlar tarafından kurulan cümlelerin kurulma amacının çözülmesi, yapay zekanın gelişimi adına atılan en önemli adımlardan biri olabilir.

Bu çalışmanın başarılı olabilmesi için büyük bir veri yelpazesine ihtiyaç var çünkü Twitter gibi sosyal medya platformları, insanların yüz ifadelerinin görünebileceği bir ortam olmaktan çok uzak.

İnsanların yazdığından bir anlam çıkarabilmesi için öncelikle insanların ortak noktalarının tespit edilmesi gerekiyor. Çalışmadan istenen sonucun tam olarak ne zaman alınacağı bilinmiyor ancak şimdiye kadar elde edilen başarılara bakılırsa bu çok yakın olabilir.