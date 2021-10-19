Sosyal Medya Kullanıcılarının Yarısı Bilgilerinin Güvende Olmadığını Düşünüyor
Callsign tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre sosyal medya kullanıcılarının yarısından fazlası, bilgilerinin güvende olmadığını düşünüyor.
Yıldan yıla artmaya devam eden veri sızıntıları ve skandallar, kullanıcıların güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Callsign tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre sosyal medya kullanıcılarının yarısından fazlası, bilgilerinin güvende olmadığını düşünüyor.
Kullanıcılar Kendilerini Güvende Hissetmiyor
Callsign tarafından yayımlanan araştırmaya göre kullanıcılar, tehditlerin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bu zamanlarda kendilerini pek de güvende hissetmiyor. Örneği kimlik avı ve sosyal mühendislik e-postalarının son dönemlerde inanılmaz derecede artığını vurgulayan kullanıcıların %45'i, bankaların kullanıcıları korumak adına aldığı yöntemleri 'artık' güvenli olarak tanımlamıyor.
Katılımcıların %49'u sosyal medya şirketleri ile veri paylaşmaktan çekindiğini vurgularken, %33'ü yaşadıkları olumsuz deneyimlerin ardından sosyal medya şirketlerine daha az güvenmeye başladığını belirtiyor. Nitekim katılımcıların %51'i, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak konusunda mobil ağ sağlayıcılarına da güvenmiyor.
Güçlü ve Güvenli Parola / Şifre Nasıl Oluşturulur?
- Alışılmışın Dışında Kalın: İnternete ufak bir göz gezdirdiğinizde pek çok kurum ve kuruluş tarafından oluşturulmuş en kötü şifreler listesi görebilirsiniz. '123456, 'qwerty' ya da benzeri kombinasyonlar elbette yazarken kolaydır ve akılda tutulabilir. Ancak bilgisayar korsanları için de kırmanın en kolay olduğu şifreler bunlardır.
- Kişisel Bilgileri Kullanmayın: Eğer kişi odaklı bir saldırıya kurban olma ihtimaliniz varsa, kişisel bilgileriniz şifrenizin ele geçirilme ihtimalini artırır. Nitekim internet büyük, devasa bir ağ ve kişisel bilgilerimiz artık gizli değil. Bu nedenle doğum tarihi, adres, telefon numarası ve benzeri kişisel bilgilerinizi, ya da ailenizinkileri, şifrenizde kullanmayın.
- Arka Kapıları Kapatın: Annenizin kızlık soyadı nedir? Liseye nerede gittin? İlk evcil hayvanınızın adı nedir? Evet ama ne demiştik? Kişisel bilgilerimiz o kadar da gizli değil. Mümkünse kendi sorularınızı kendiniz oluşturun ya da soruları dikkate almadan herkesin tahmin edemeyeceği bir cevap kullanın.
Güçlü ve Güvenli Parola / Şifre Nasıl Oluşturulur?
Güçlü ve Güvenli Parola / Şifre Nasıl Oluşturulur? - Eğer hala basit şifreler kullanmaya devam ediyorsanız, etmemelisiniz.
Kaynak: Callsign (Scam Messages are Damaging Your Reputation)
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