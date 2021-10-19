Sosyal Medya Kullanıcılarının Yarısı Bilgilerinin Güvende Olmadığını Düşünüyor

Yıldan yıla artmaya devam eden veri sızıntıları ve skandallar, kullanıcıların güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Callsign tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre sosyal medya kullanıcılarının yarısından fazlası, bilgilerinin güvende olmadığını düşünüyor.

Kullanıcılar Kendilerini Güvende Hissetmiyor

Callsign tarafından yayımlanan araştırmaya göre kullanıcılar, tehditlerin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bu zamanlarda kendilerini pek de güvende hissetmiyor. Örneği kimlik avı ve sosyal mühendislik e-postalarının son dönemlerde inanılmaz derecede artığını vurgulayan kullanıcıların %45'i, bankaların kullanıcıları korumak adına aldığı yöntemleri 'artık' güvenli olarak tanımlamıyor.

Katılımcıların %49'u sosyal medya şirketleri ile veri paylaşmaktan çekindiğini vurgularken, %33'ü yaşadıkları olumsuz deneyimlerin ardından sosyal medya şirketlerine daha az güvenmeye başladığını belirtiyor. Nitekim katılımcıların %51'i, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak konusunda mobil ağ sağlayıcılarına da güvenmiyor.

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