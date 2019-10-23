Sosyal Medya Kullanımı Ders Başarısını Etkilemiyor

Uzun yıllardır gençlerin okul başarısına olumsuz bir etkisi olduğu konuşulan sosyal medya kullanımına karşı çarpıcı bir araştırma yapıldı. Lise öğrencilerinin analiz edildiği araştırmada sosyal medya ve ders notlarının birbirini etkilemediği ortaya çıktı.

Bakırköy Anadolu Lisesi'nde 250 öğrenciye anket uygulanarak yapılan araştırma sonucuna göre gençlerin sosyal medya ilişkisi ders notlarından bağımsız. Lise öğrencilerine akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına dair sorular soran araştırmacı Doç. Dr. Tüba Karahisar, gençlerin yüzde 46,9'unun sosyal medyada günde 1-3 saat geçirdiğini dile getirdi.

Ankete katılan öğrencilerin not ortalamasının 70,57 seviyesinde olduğunu aktaran Karahisar, öğrencilerin ders esnasında telefonla meşgul olmasından yola çıktığını ve not düşüklüğünün ana sebebinin sosyal medya olmadığını vurguladı. Ancak sosyal medya kullanımına bağlı olarak dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon sıkıntısı yaşandığı onaylandı.

"Gündemi kaçırma korkusunun gençlerdeki etkisini araştırdık. Araştırmayı yaptığımız öğrenciler arasında sosyal medya hesabı olmayan neredeyse yok. Bizim neslimizde tercih etmeyen çok fazla insan olabiliyor ama bu nesil kesinlikle yeni medya ekosistemine adapte olmuş. Yatmadan önce telefonu kontrol etmenin uykusuzluğa neden olduğunu gördük.

Elimizde kıyaslayabileceğimiz tek veri not ortalamasıydı. Ortalamalarıyla kıyasladığımızda çarpıcı bir şekilde akademik başarıyı etkilediği sonucuna varamadık. Ancak öğrencilerin sabah akşam meşgul olduğu, dikkatini dağıttığı ve konsantrasyonunu bozduğu bir gerçek."