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Sosyal Medya Linci Can Alıyordu

Sosyal medya intihar
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Sosyal Medya
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Bolu’da katıldığı bir kampta yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medya üzerinden sonu gelemeyen hakaretlere maruz kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, intihar etmeye kalkıştı. Yapılan müdahaleyle kurtarılan genç kız, intihar girişiminin sebebini fotoğraflarına yazılan yorumlar olarak gösterdi.

Birkaç gün önce Bolu’da düzenlenen "Interrail Türkiye Kampı" isimli etkinliğe katılan Y.D. etkinlik sırasında daha önce de tartışma yaşadığı K.B. isimli bir başka kadınla karşılaştı ve ikili tekrar tartışmaya başladılar. Tartışmanın ilerlemesiyle olaya K.B.’nin erkek arkadaşı da katıldı ve Y.D.’yi darp etti. Yaşananlardan sonra jandarma çağıran Y.D. olayı şöyle anlattı: “Daha önce K.B. ile sözlü münakaşa yaşadık. Kampta beni görünce yanıma gelerek beni rahatsız etti. Daha sonra arkadaşı olan C.K. da ‘O… senin burada ne işin var? Senin gibi kadına kadın denmez.' diyerek saçımdan tuttu ve boynumu tırmaladı. Olay yerine Jandarma çağırdık. Sol kolumda morarma ve boynumda çizikler vardı. Hemen Jandarmaya şikayette bulundum.”

Kampın bitmesinin ardından K.B. ve C.K. sosyal medya üzerinden tacizlerine devam ederek, Y.D.’nin bütün fotoğraflarına kötü yorumlar yazmaya başladılar. Arkadaşlarını da örgütleyen K.B. ve C.K. büyük bir grupla sosyal medya üzerinden saldırılarına devam ederlerken, Y.D. içerisinde küfür ve hakaret olan yorumları savcılığa şikayet etmekten çekinmedi. Ancak günlerdir devam eden sosyal medya linçine dayanamayan genç kız, ilaç içerek intihara kalkıştı. Sosyal medyada, “Her yerde resimlerimle dalga geçiyorsunuz. Dayanamıyorum” yazan genç kızın paylaşımından sonra ev arkadaşı odasına girince Y.D.'yi baygın bir halde buldu. Hızlıca hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikeyi atlatan Y.D. “Bunu bana yaşatanlardan adalet önünde hesap soracağım” dedi.

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ETİKETLER: instagram

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