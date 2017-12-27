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Sosyal Medya, Metin Hara ile Adriana Lima Ayrılığını Konuşuyor

Sosyal Medya, Metin Hara ile Adriana Lima Ayrılığını Konuşuyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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Geçtiğimiz yaz yaşadıkları aşkla manşetlerden bir an bile düşmeyen Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı! Birçok kişinin 'reklam aşkı' dediği birlikteliğin son bulması sosyal medyada da büyük bir ses getirdi.

Yaşam koçu olan Metin Hara, kamuoyunda çok fazla bir kişi tarafından bilinmese de yazdığı kitaplar ve katıldığı televizyon programlarındaki yorumlarıyla bilinen bir isimdi. Ta ki geçtiğimiz yaz dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile aşk yaşayana kadar!

Metin Hara ile Adriana Lima Ayrıldı

Geçtiğimiz yaz Bodrum'u samimi fotoğraflarıyla daha da ısıtan ikili, uzun bir süre gündemden düşmemişti. Tabii o andan itibaren Metin Hara ismi de başta sosyal medya olmak üzere yazılı ve görsel basında sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Hatta o kadar abartıldı ki, Hara'ya karşı toplumda büyük bir antipati dahi oluşmaya başladı. Yine de Adriana Lima'yı yengemiz yaptığı için müteşekkiriz, orası ayrı.

Metin Hara ile Adriana Lima Ayrıldı!

Velhasıl kelam ikili arasındaki dillere destan aşk son buldu. Lima ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen Hara, ayrılık sorularına cevap verdi.

Muhabirin, "Adriana Lima ile ayrıldınız mı?" sorusuna sinirlenip,"Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim" diyen Metin Hara, ayrılığın travmasını henüz atlatmışa benzemiyor. Zira Hara'nın yaşam koçu olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bilimi neresine koyacağımızı tam olarak çözemedim.

Metin Hara ve Adriana Lima Ayrıldı

Zaten Adriana Lima'nın geçtiğimiz günlerde, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bırakması, ayrılık dedikodularına sebep olmuştu. Üstüne bir de Lima'nın son paylaşımında "Seni sahiplenecek biriyle beraber ol" mesajı vermesi bu iddiaları iyice ayyuka çıkarmıştı.

Öte yandan ünlü modelin, Metin Hara ile olan aşk fotoğraflarını henüz silmediğini de belirtelim.

Sosyal Medya Ne Dedi?

Metin Hara ile Adriana Lima birlikteliğinin bittiğini duyan bizim sosyal medya ahalisi, her zaman olduğu gibi yine elini korkak alıştırmadı ve birbirinden komik tweetler attı. Haydi gelin kim, ne demiş hep birlikte bakalım. 

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