Sosyal Medya, Metin Hara ile Adriana Lima Ayrılığını Konuşuyor

Geçtiğimiz yaz yaşadıkları aşkla manşetlerden bir an bile düşmeyen Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı! Birçok kişinin 'reklam aşkı' dediği birlikteliğin son bulması sosyal medyada da büyük bir ses getirdi.

Yaşam koçu olan Metin Hara, kamuoyunda çok fazla bir kişi tarafından bilinmese de yazdığı kitaplar ve katıldığı televizyon programlarındaki yorumlarıyla bilinen bir isimdi. Ta ki geçtiğimiz yaz dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile aşk yaşayana kadar!

Geçtiğimiz yaz Bodrum'u samimi fotoğraflarıyla daha da ısıtan ikili, uzun bir süre gündemden düşmemişti. Tabii o andan itibaren Metin Hara ismi de başta sosyal medya olmak üzere yazılı ve görsel basında sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Hatta o kadar abartıldı ki, Hara'ya karşı toplumda büyük bir antipati dahi oluşmaya başladı. Yine de Adriana Lima'yı yengemiz yaptığı için müteşekkiriz, orası ayrı.

Metin Hara ile Adriana Lima Ayrıldı!

Velhasıl kelam ikili arasındaki dillere destan aşk son buldu. Lima ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen Hara, ayrılık sorularına cevap verdi.

Muhabirin, "Adriana Lima ile ayrıldınız mı?" sorusuna sinirlenip,"Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim" diyen Metin Hara, ayrılığın travmasını henüz atlatmışa benzemiyor. Zira Hara'nın yaşam koçu olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bilimi neresine koyacağımızı tam olarak çözemedim.

Zaten Adriana Lima'nın geçtiğimiz günlerde, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bırakması, ayrılık dedikodularına sebep olmuştu. Üstüne bir de Lima'nın son paylaşımında "Seni sahiplenecek biriyle beraber ol" mesajı vermesi bu iddiaları iyice ayyuka çıkarmıştı.

Öte yandan ünlü modelin, Metin Hara ile olan aşk fotoğraflarını henüz silmediğini de belirtelim.

Sosyal Medya Ne Dedi?

Metin Hara ile Adriana Lima birlikteliğinin bittiğini duyan bizim sosyal medya ahalisi, her zaman olduğu gibi yine elini korkak alıştırmadı ve birbirinden komik tweetler attı. Haydi gelin kim, ne demiş hep birlikte bakalım.

1-

Metin Hara bilim insanıysa ben de astronotum. Hatta direk kutup yıldızıyım https://t.co/Ir25gaifi2 — Evseksisi (@Evseksisi) 27 Aralık 2017

2-

Adriana Lima'dan ayrılan "ünlü Türk yazarı" Metin Hara, "Ayrıldınız mı?" sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

"Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim" pic.twitter.com/Gbg6uTWoGt — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 27 Aralık 2017

3-

Ben de Metin Hara gibi yapıcam mesela “Sınavın nasıl geçti?” dediklerinde “Bilim insanıyım, sizin sorularınızın figürü değil” deyip ortamı terk edicem — patates ırmak (@SPRIMK) 27 Aralık 2017

4-

Koskoca Adriana Lima'yı Adriana Hara yapmaya çalışmayı hangi bilim ile açıklamalıyız sayın Ordinaryüs Profesör Metin Hara. — Sinir Sahibi 🔥 (@sinir_sahibiyim) 27 Aralık 2017

5-

Abi Metin Hara ayrılmış. Git bir şansını dene istersen, sen de bilim adamısın sonuçta. pic.twitter.com/KKrhbhL5vc — EBelli's (@portovecchiaa) 27 Aralık 2017

6-

Metin Hara : Atom Fiziğine de Profesörlüğe de Lanet Olsun! pic.twitter.com/OhqlCRS00E — hey (@tehabb) 27 Aralık 2017

7-

Metin Hara bilim insanı , Hasan Ali Kaldırım bek , Hande Yener popstar , Nihat Doğan politikacı aslında bu ülke easy ama biz çok regularız arkadaşlar yine başkasının yerine utandım elhamdülillah . — mawuzer (@mawuzeR_) 27 Aralık 2017

8-

Sene: 1665

Bilim insanı Isaac Metin Hara Newton tarafından bulunan yer çekimini asistanları

Miss Tikky Ve Esmer Ke helikopter ile test ederken bir kare. pic.twitter.com/O459Vnwnpe — TAKAO (@bentakao) 27 Aralık 2017

9-

Prof. Dr. Metin Hara: "Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim." pic.twitter.com/kryOqCK6nx — Twitlerin Efendisi (@TwitinEfendisi) 27 Aralık 2017

10-