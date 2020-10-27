Sosyal Medya Online Alışveriş Yapmaya Teşvik Ediyor!

Günümüzün teknolojisinin verdiği imkanlar, alışveriş yapmak isteyen veya alışveriş yapmaya ihtiyacı olan insanların alışveriş merkezine gitmek yerine evden ayrılmadan online alışveriş yöntemine başvurmasına sebebiyet veriyor. Çevrim içi alışveriş yapmak hayatımızı her ne kadar daha kolay bir hale getirmiş olsa da başta sosyal medya olmak üzere buna bağlı birçok riskin olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Online Alışveriş Yapmanın En Önemli Nedeni Sosyal Medya

Sosyal medya, kullanıcı dünyanın neresinde olursa olsun, online alışveriş yapmayı tercih etmesinin en önemli nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Her 5 kullanıcndan biri, çevrim içi olarak alışveriş yapmak için sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Yapılan araştırmalara göre sosyal medya uygulamalarının çevrim içi alışverişte tercih edilmesi büyük bir çoğunlukla bu tür platformların insanlara inanılmaz derece kolaylık ve zahmetsiz bir alışveriş deneyimi sunmasından kaynaklanıyor.

Bu araştırma, çevrim içi alışverişin kaç kişi tarafından sevildiğini ve sosyal medya uygulaması aracılığı ile çevrim içi alışveriş yapmaktan keyif aldığını açığa çıkarmış oldu. Araştırma aynı zamanda bu tür uygulamaların müşterilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin de altını çiziyor ve bu tip uygulamalarda alışveriş yapanlara dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Hazırlanan ankete katılan kişilerin %35'i online alışveriş yapmasının gerekçesi olarak alışverişin bu şekilde çok rahat olduğunu sunarken alışveriş yapmak için farklı yerlere gitmek zorunda olmadığı için bu şekilde alışveriş yaptığını belirtti. Katılımcıların %26'sı, internet üzerinden alışverişi satın alma hızından ötürü sevdiğini ve tercih ettiğini söyledi. Katılımcıların büyük bir kısmı, platformların müşteri gizliliğini önemsediğine inandığı için alışveriş yaparken meydana gelebilecek sorunlardan yana endişelenmediğini kabul etti.

Kendisine soru yöneltilen insanların %57'sinden fazlası, herhangi bir ürünü satın almadan önce kendisi gibi müşterilerin incelemelerini veya görüşlerini kontrol ettiğini belirtirken %54'ü ise bu tür uygulamalar aracılığı ile herhangi bir ürün satın almadan önce satın almadan önce iade ve değişim politikalarını kontrol etmediğini söyledi. Katılımcıların %27'si televizyon izlerken alışveriş yaptığını, %13'ü ise kendilerini daha iyi hissettirdiği için yaptığını belirtti.

Soru sorulan %58'lik kısım, sosyal medya üzerinden satın aldığı bir ürünü teslim alamadığından ötürü hayal kırıklığına uğradığını söylerken bu müşterilerin %38'i ise iade veya geri ödeme talebinde bulunmaya devam ettiğini ifade etti ancak bu müşterilerin sadece %5'inin isteği gerçekleşti.