Sosyal Medya Paylaşımları İnfiale Sürüklüyor Uyarısı

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Elazığ'da yaşanan deprek felaketi sonrasında sosyal medya üzerinden yalan haberler paylaşanlara karşı mücadele başlattı. Müdürlük, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, sahte ihbarda bulunan kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Sosyal medyadaki bilgilere, doğruluğundan emin olmadan itibar edilmemesi gerektiği kaydedilerek, depremin ardından Twitter üzerinden yapılan sahte paylaşımların, binlerce yardımseveri yanlış yönlendirdiği aktarıldı.

Bu paylaşımların asılsız olduğunun tespit edildiği, ancak bu esnada zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerinin meşgul, yardım bekleyen insanların da mağdur edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatılmıştır. Sosyal medyada halkı infiale sürükleyecek yanlış bilgilerin paylaşılması ve yayılmasına neden olmak Türk Ceza Kanunu'na göre de suçtur.

Anadolu Üniversitesi açıklama yaptı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, sosyal medya kullanımına dair açıklama yaptı. Sosyal medyanın kötü amaçlar güden kişiler tarafından halkı infiale sürüklemek için kullanıldığına dikkat çekildi. Bunun en iyi örneklerinden bazılarının Elazığ depremi sonrasında yaşandığı aktarıldı.

AÜ SODİGEM'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ'daki deprem sonrasında, sosyal medyada algı yönetimi ve teyit konuları yeniden gündeme geldi.

Bilim kurulu sosyal medya üzerinde yapılan algı çalışmasını, "Acil durumlar esnasında sosyal ağlar üzerinden yayılan yanlış bilgiler, halkı infiale sürüklemektedir. Bunun bir örneği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşanmıştır. Can ve mal kayıplarının yaşandığı bu deprem sırasında ve sonrasında, devletin otoritesini sarsmaya, milletin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik sosyal medyada dolaşıma sokulan gerçek dışı paylaşımlarla algı operasyonları, SODİGEM Bilim Kurulu tarafından incelenmiştir." ifadeleriyle anlattı.