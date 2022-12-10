Sosyal Medya Paylaşımlarınız Deepfake İçin Kullanılabilir!

2020'li yılların en çok konuşulan teknolojisi yapay zeka olacak gibi duruyor. Makine öğrenmesi alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken yapay zeka yavaş yavaş insan hayatını da tehdit etmeye başladı. Deepfake adı verilen fotoğraf manipüle etme yöntemiyle kullanıcılar olmadıkları bir durumda gösterilebiliyor.

Sosyal medyada paylaştığınız birkaç fotoğraf, kötü niyetli kişilerin sizi deepfake yöntemini kullanarak gerçekçi bir şekilde istemediğiniz durumlara sokmasını sağlayabilir.

Sahte Görseller Yaratmak Çok Kolay Hale Geldi

Şu an Instagram, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarında milyonlarca insanın fotoğrafları veya videoları bulunuyor. Eğer profiliniz kapalı değilse halka açık bir şekilde paylaşılan bu fotoğraflar, başınıza büyük bir dert açabilir.

Aktif bir sosyal medya hesabının deepfake ile nasıl manipüle edilebileceğini göstermek için bir deney yapan Arstechnica, tehlikeyi gözler önüne serdi. Hayali John isminde bir öğretmenin yalnızca 7 fotoğrafı, deepfake algoritmalarını eğitmek üzere kullanıldı.

Sonuçlar ise bir hayli şaşırtıcı oldu. Deepfake kullanılarak oluşturulan görsellerde John, normalde desteklemediği bir radikal bir grubun yanında, karısı dışındaki çıplak bir kadının yanında ve okulda çıplak durumdayken gösterildi.

Sosyal Medyada Paylaştıklarınıza Dikkat Edin!

Herkesin ücretsiz ya da cüzi bir miktar karşılığında ulaşabildiği görüntü işleme yapay zekalarının böylesine gerçekçi fotoğraflar üretmesi, sosyal medyada kendi fotoğraflarımızı halka açık bir şekilde paylaşmanın ne denli sorun yaratabileceğini gözler önüne seriyor.

Tabii ki deepfake konusunda en büyük tehlikede olanlar ünlü kişiler. Ancak normal biri olmanız, sizin deepfake mağduru olamayacağınız anlamına gelmiyor. Sizden haz etmeyen kötü niyetli kişiler, masum olarak paylaştığınız fotoğrafları kullanarak hayatınızı mahvetme gücüne sahip. Bu durumda bilinçli bir kullanıcı olarak fotoğraflarınızı kimlerle paylaştığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.