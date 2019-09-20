Sosyal Medya Platformları Sesimizi mi Dinliyor? Facebook İtiraf Etti!

Sosyal medya platformlarında kişisel bilgilerin güvende olup olmadığı konusu sık sık gündeme geliyor ve bu konuda ilginç haberler duyuyoruz. Son olarak sosyal medya devi Facebook’tan bu konuda önemli bir itiraf geldi.

Geçtiğimiz aylarda Facebook, sistemlerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kullanıcılarının seslerini dinlediğini kabul etmişti. Büyük tepki çeken bu açıklamanın ardından şirket, Messenger aracılığıyla gönderdiği sesli mesajlarda söz konusu denemeyi 'duraklattığını' bildirmişti. Ancak şimdilerde sosyal medyada ses dinleme ve kaydetme konusunda yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Sesleri İnsanlar İnceliyormuş

Facebook Yöneticisi Andrew Bosworth, “Geçen ay ses etkileşimlerinin insan incelemesini duraklattık. İnsanlara daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayan bir plan üzerinde çalıştık.” şeklindeki sözleriyle, kaydedilen sesleri başka insanların dinlediğini itiraf etmiş oldu.

Büyük tepki toplayan sosyal medya devi, bu konuda geri adım attı ancak portal aygıtlarında insanların sesleri kaydedilmeye devam ediliyor.

Facebook portal cihazlarını kullananları etkileyen bu durumdan uzak durmak isteyen kullanıcılar için, Facebook bu seçeneği devre dışı bırakma imkanı da sunuyor.