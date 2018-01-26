Sosyal Medya Platformlarına 'Zeytin Dalı' Uyarısı

Geçtiğimiz günlerde başlatılan Zeytin Dalı Harekatına yargı ve BTK'dan destek geldi. Sosyal medyanın en popüler platformlarından Facebook, Twitter ve YouTube bu harekat ile ilgili olarak sert bir şekilde uyarıldı. Harekatı olumsuz etkileyilecek her türlü içeriğe karşı olduklarını belirten BTK, paylaşımı yapanları başsavcılığa bildirileceklerini belirtti.

Zeytin Dalı harekatının internet ve sosyal medya üzerinden olumsuz olarak etkilenmemesi için çalışmalara hız katan BTK ve yargı, sosyal medya sitelerini uyarmayı ihmal etmedi. Bu uyarılara karşı olumlu yanıt veren sosyal medya şirketlerinin yavaş davrandığı ifade edildi. Ayrıca BTK iç ve dış kamuoyunu manipüle edecek yanlış, sakıncalı, spekülatif sosyal medya içeriklerine anında müdahale edeceklerini, bu anlamda katı kurallara sahip olacaklarını vurguladı. Konu hakkında BTK, "Eğer müdahale şirket tarafından gelmezse biz gereğini yaparız." açıklamasını yaptı.

Harekatı olumsuz etkileyecek paylaşımların Başbakanlık kararıyla erişime kapatıldığı ve bu tarz yanlış içeriklerin yayılmasının önlendiği ifade edildi. Ayrıca Başsavcılık, kullanıcısı belirlenen hesaplarla ilgili hemen hukuki işlem yapacak ve hesaplar engellendikten sonra yasa gereği 24 saat içinde mahkemeden karar çıkarılacak.

Bunlara ek olarak terör örgütü üyelerinin aktif bir şekilde sosyal medya kullandığı ifade edildi. PKK/YPG yandaşlarının TSK ile ilgili en ufak bir bilgiyi bile öğrenme gayretinde olduğunu belirten BTK, askeri yetkililere bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca şimdiye kadar herhangi bir siber saldırı düzenlenmediği ancak siber güvenlik istihbaratımızın güvenliği sağlamak adına hızla çalıştığı da dile getirildi.