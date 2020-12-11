Türkiye’de temsilci bulundurmayan sosyal medya şirketlerine 30’ar milyon lira daha ceza kesildi. Söz konusu sosyal medya firmaları, ikinci kez kesilen idari para cezasından itibaren 30 gün içerisinde de temsilci atamazlarsa reklam yasağı ile karşı karşıya kalacak. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Sosyal Medya Şirketleri Neden Ceza Aldı?

1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında yurt dışı merkezli sosyal medya şirketlerine 2 Kasım tarihine kadar ülkemize temsilci atamaları gerekiyordu fakat çok sayıda sosyal medya firması Türkiye’ye temsilci atamadı. Temsilci bulundurmayan Facebook, Instagram, Twitter, Scope (Periscope), YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion firmalarına 10’ar milyon lira ceza kesilmişti.

10’ar milyon lira ceza kesilen söz konusu firmalara yasa kapsamında kararın tebliğinden itibaren başlamak üzere 30 gün ek süre verilmişti. Bu süre zarfında Rusya merkezli popüler sosyal medya platformu VK, Türkiye temsilcisinin ilgili bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirmişti ve web sitesi üzerinden yayımlamıştı. Sosyal medya firmalarına verilen süre bu hafta itibarıyla sona erdi ve hala temsilci atamayan sosyal ağ firmaları bulunuyor.

Anadolu Ajansı’ndaki habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sosyal Medya Yasası olarak da bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında ülkemize temsilci atamayan sosyal ağ firmalarına 30’ar milyon lira daha ceza kesti.

Bugün uygulanan idari para cezası ile beraber sosyal ağ şirketleri ikinci kez ceza aldı. İkinci kez uygulanan idari para cezası tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde de temsilci atama işlemi gerçekleştirilmezse söz konusu şirketlere Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak. Platformlar sadece yurt dışından verilen reklamları gösterebilecek.

Reklam yasağı kararının verilmesinden itibaren 3 ay içerisinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmediği durumda ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformunun bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne göre 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse BTK, sosyal medya hizmetinin bant genişliğinin %90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.