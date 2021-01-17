Sosyal Medya Şirketleri İçin Yaptırım Kapıda!

Temsilci atamayan sosyal medya şirketleri için reklam yasağı çok yakında olabilir. 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına bazı şirketler uyacağını söylerken bazı büyük şirketler ise konu ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Yakın bir zamanda uygulanacak olan yaptırım büyük sosyal medya platformlarının reklam yasağı ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Sosyal Medya Şirketleri İçin İlk Kısıtlama Geliyor

Sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanun, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren yeni yasa ile her gün 1 milyondan fazla ziyaretçi alan yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarına yeni bir şart koşulmaya başlanmıştı. Bu şarta göre şirketlerin Türkiye’de en az bir tane temsilci bulundurması gerekiyordu ancak şirketlerin büyük bir kısmı verilen süre zarfında Türkiye’ye temsilci atamadığından ilk iki cezayı almışlardı.

Türkiye’ye temsilci atamayıp ilk iki cezayı alan ve bu ayın sonuna kadar Türkiye’nin yasasına uymadığı durumda bir ceza ile daha karşılaşacak şirketler arasında Facebook, Twitter, Pinterest ve Periscope yer alıyor. YouTube, TikTok, LinkedIn gibi platformlar ise Türkiye’ye temsilci atama şartını kabul etmişti.

Yukarıda ismi geçen şirketler eğer bu ayın sonuna kadar yasa gereğince hareket etmezse reklam yasağı ile karşılaşmaya başlayacağı duyuruldu. Bu şirketler ilk uyarı niteliğindeki cezada 10 milyon lira, ikinci uyarı niteliğindeki cezada ise 30 milyon lira ceza ile karşılaşmıştı. Toplamda 40 milyon lira ceza kesilen platformlardan bir tanesi de LinkedIn olmuştu.

LinkedIn, reklam yasağının uygulanmaya başlanmasına sayılı günler kala Türkiye’de temsilci bulundurma kararı aldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise aşağıdaki ifadeleri kullanarak diğer çevrim içi hizmetleri yasaya uymaya davet etti.

“Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete’de yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.”

Bakan Yardımcısı Sayan, “Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanun 1 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Bilindiği gibi temsilci atama sadece Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağlar icin geçerli. Daha önce VK, Google (YouTube), Tiktok ve Dailymotion temsilci atadılar” ifadelerini kullandı.