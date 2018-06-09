Sosyal Medya Takibine Adblock Plus Engeli

Google Chrome ve Mozilla Firefox kullanıcılarının bir numaralı yardımcısı olan Adblock Plus artık yeni bir hizmet sunacağını açıkladı. Sosyal medya platformlarının üçüncü taraf yollardan takip edilmesine engel koyan Adblock, sosyal medya takibine karşı mücadele başlattı.

Adblock Plus tarafından yapılan açıklamayla birlikte artık internet sitelerinde kullanılan sosyal medyada paylaş tuşlarının engellenenler listesine alınacağı söylendi. Adblock Plus'ın yöneticileri, sitelerde yer alan sosyla medyada paylaş butonlarına basmasanız bile bazı sitelerin "gölge profil" yoluyla sizi izlediğini ve sosyal medya bilgilerinize ulaşabildiğini kaydettiler.

Seçenekler > Diğer Filtre Listelerinden yeni özelliği açabilirsiniz.

Facebook skandalıyla birlikte alınan bu karar doğrultusunda hiçbir alakanızın olmadığı sosyal medya platformları artık kullanıcıları takip edemeyecek. Ayrıca sayfaların içerisinde "Bizi bu adreslerden takip edin" gibi ifadelerin olduğu bölümleri görmeyeceksiniz. Bu şekilde kullanıcıları korumayı amaçlayan Adblock'un yeni özellik ile birlikte daha yavaş çalıştığını da belirtmek gerekiyor.

Adblock Plus: Apple'ı Örnek Aldık

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen WWDC 2018 etkinliği kapsamında Apple'ı örnek aldıklarını belirten Adblock, şirketin parmak izi sensörü için geliştirdikleri sistemin bir hayli başarılı olduğunu ifade etti. Ayrıca şu anda Chrome ve Mozilla'ya gelen bu yeniliğin kısa süre içerisinde mobil platformunda da olacağını belirtmek gerekiyor.