Sosyal Medya Teklifi Açıklandı! İşte Detaylar

Sosyal medya teklifi detayları açıklandı. AKP’nin sosyal medya düzenlemesine ilişkin yasa teklifi meclise sunuluyor. İşte sosyal medya teklifi ayrıntıları.

AKP Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin tarafındn yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Sosyal medya ile ilgili hukuk düzenlemeleri hala uluslar arası olmadı. Türkiye belki de buna öncülük edecek. Ağ sağlayıcıların çoğunluğu yurt dışında. Burada mali konularda ve bireysel olarak hakların ihlali karşısında yeterli yaptırımın uygulanaması. Bizim yapacağımız düzenleme ile bunların sorumluluklarının yerine getirilecek.

Sosyal ağlarda bir temsilci oluşturmalarını istiyoruz, bir muhattaplık arıyoruz.

Yeni bir aktör tanımı yapıyoruz, bir milyondan fazla takipçisi olanlarda bir temsilci istiyoruz. Bu temsilci gerçek kişi olabilir tüzel kişi de olabilir. Anca gerçek kişi olacak ise Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Şikayet durumunda temsilciden 48 saat içerisinde cevap bekliyoruz. Eğer cevap gelmezse 5 milyon TL ceza gelecek. İçerik kaldırılmazsa da buradan doğan zararı tazmini isteniyor. Eğer Türkiye'de temsilci bulundurmazlarsa 5 aşamalı bir yaptırım şekli olacak.

Birincisi 10 milyon lira idari para cezası ve 30 günlük bekleme süresi. Eğer yine olmazsa 30 milyon lira bir ceza olacak. Sosyal ağ sağlayıcılara üç aylık reklam vermeme cezası getirilecek. Bu da yerine getirilmezse sulh ceza hakimliğine başvurabilecek ve yüzde 50 bant daraltma, yine hayata geçirilmezse yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bu mahkemelerin kararıdır. Eğer böyle bir karar verilirse erişim sağlayıcılar dört saat içinde bu kararı yerine getirecek.

Erişim engellemesi kararı veya içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. Bu konularda da siyasi partilerle temaslarımız olacak. Bu mecralarda suç işlemek özgürlük olarak nitelendiriliyor. En önemlisi de veri güvenliği ile ilgili bir sıkıntı var.