Sosyal Medya Vergisi Geliyor, 130 Bin Dolar Kazanın! - Teknoloji Haberleri #67

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Lübnan'da WhatsApp'a vergi geldi. Vatandaşlar sokağa döküldü. Samsung 2020 yılı için 10 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satmayı planladığını açıkladı. robotlara para karşılığı yüzünüzü satmayı düşünür müydünüz? Bir şirket dünya çapında dağıtılacak bir robot için insanlardan yüzlerini onlara göndermenizi istiyor ve karşılığında 130 bin dolar veriyor.

İnternet üzerinden mal ve hizmet sunan şirketlere yönelik olan Dijital Hizmet Vergisi ile birlikte mal ve hizmet satımı yapan şirketlere yeni bir vergi dilimi eklenecek. Uluslararası teknoloji şirketleri, bu vergi ile birlikte internet üzerinden yapılan tüm alışverişler ve reklamla satılan dijital hizmetler için (oyun, müzik, video vb.) yüzde 7,5 oranında vergi ödeyecek.

Arçelik ile MEB anlaşma yaptı. Okullara Arçelik marka akıllı tahtalar takılacak. Elon Musk uzay uydusu ile tweet attı ve gündem olmayı başardı. Exatlon yarışmasının sunucusu Orkun Işıtmak olacak.

Apple iPhone sattıkça Samsung paraya para demiyor! Konu hakkındaki tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta. Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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