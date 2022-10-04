Sosyal Medya Yasası TBMM'nin İlk Toplantı Konusu

3 aylık tatil sonrasında TBMM'nin ilk olarak sosyal medya yasasını görüşeceği söyleniyor. Peki sosyal medya yasası nedir ve neleri kapsıyor tekrar bir hatırlayalım.

Sosyal Medya Yasası Nedir?

Milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan sosyal medya yasası teklifi, dezenformansyonla mücadele ile ilgili hazırlanan "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" 40 maddelik bir düzenlemedir. Mayıs ayında sunulan teklif, Haziran ayında komisyondan geçmişti.

3 aylık tatilin ardından TBMM'de bu hafta İlk olarak sosyal medya yasası görüşülecek. — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 4, 2022

Neleri Kapsıyor?

Sahte isim ve profil hesaplarından yasa dışı içerik oluşturma ve paylaşma

Farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip görülenlere, dinlere veya milletlere yönelik küfür

İftara veya hakaret etmek

Karalama veya itibarsızlaştırma

Nefret ve ayrımcılığa yönelik algı yaratmak

Bu suçları sosyal medya platformlarında yaptığı tespit edilen kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.