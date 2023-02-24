Sosyal Medya Hesaplarınıza Dikkat: Yeni Bir Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edildi!

Özellikle son dönemde kötü amaçlı yazılımların sayısı giderek arttı ve insanlar sosyal medya ve banka hesapları gibi önemli hesaplarını kaybedebiliyor. TechRadar'ın haberine göre yeni bir zararlı yazılım insanların sosyal medya hesaplarını ele geçiriyor, giriş bilgilerini çalıyor ve insanların cihazlarını kullanarak kripto para madenciliği yapıyor.

Bilgi, S1deload Stealer adlı yeni bir kötü amaçlı yazılım türü bulan Bitdefender'ın Gelişmiş Tehdit Kontrol Ekibi (ATC) araştırmacılarından geliyor. Kötü amaçlı yazılım, DLL sideloading kullanarak antivirüs programları tarafından tespit edilmekten kaçınmaya çalışıyor. Bu kötü amaçlı yazılımın 2022'nin ikinci yarısında yüzlerce kullanıcının hesaplarına eriştiği bildiriliyor.

Bitdefender'dan bir araştırmacı olan Dávid Ács, Bitdefender ürünlerinin Temmuz ve Aralık 2022 arasında bu kötü amaçlı yazılımla enfekte olmuş 600'den fazla benzersiz kullanıcı tespit ettiğini belirtti.

Güvenli Olmayan Yerlerden Dosya İndirip Açmamaya Dikkat Edin

Bahsi geçen yeni kötü amaçlı yazılımın kurbanların kendileri tarafından indirilmesi ve çalıştırılması gerekiyor. Yetişkinlere yönelik içeriğe sahip olduğu iddia edilen arşivlerin (.zip dosyaları) içine gizlendiği belirtilen bu yazılımı kurbanlar indirip açtıklarında aradıklarını bulamıyorlar ve cihazlarındaki tüm hesaplar ele geçiriliyor.

Yalnızca sosyal medya hesaplarınızı ele geçirmekle kalmayan bu kötü amaçlı yazılım, cihazınıza bir kripto para madencisi indirebiliyor, kurabiliyor ve çalıştırabiliyor.

Son dönemde giderek yayılan bu kötü amaçlı yazılımdan cihazlarınızı korumak için güvenli olduğundan emin olmadığınız yerlerden herhangi bir dosya indirip açmamaya dikkat edin.