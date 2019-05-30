Sosyal Medyada Bayram Alışverişi Yaparken Dikkatli Olun

Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği (TÜRÇED) Başkanı Osman İlhan, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan mağduriyetlere ilişkin bir dizi açıklamada bulundu.

Sosyal Medyada Alışveriş Yaparken Dolandırılmayın

Osman İlhan, tüketicilerin sosyal medya üzerinden yapacağı bayram alışverişlerine dikkat etmesi ve gösterilen reklamlara hemen inanmaması gerektiğini belirterek, "Tüketiciler, sosyal medya üzerinden olan faturasız satışlarda mutlaka bir problem olabileceğini düşünmeli" dedi. İlhan, özellikle şu sıralar Instagram, Facebook ve Pinterest üzerinden giyim, elektronik eşya, cep telefonu ve kişisel bakım ürünleri alışverişi yapıldığını, sahte satıcının orijinal bir ürünü web sayfası üzerinden kopyaladığını ve kendi sayfasına attığını, sanki kendisi satıyormuş gibi reklamını yaptığını ve sosyal medya üzerinden reklamını yaydığını belirtti.

Kargo şirketinin ürünü getirdiğini ancak firmanın ürünü kapıda açtırmadığını belirten İlhan, şunları söyledi: "Kargo kutusunun içinde sipariş edilen ürünün ağırlığı kadar ürün olması da tüketiciyi yanıltıyor. Kargocu, parayı aldıktan sonra hemen uzaklaşıyor. Çoğunlukla tüketicilerin sipariş ettiği ürün ile kargo içerisindeki ürün arasında hiçbir benzerlik olmuyor. Örneğin, bu ay içerisinde bir tüketicimiz, 3 adet erkek pantolonu siparişi vermiş. Tüketiciye giyilemeyecek halde olan eskimiş bayan kazağı göndermişler. Bu resmen tüketici ile dalga geçmektir. Uyanık satıcıyı aramak istediğinizde ise sadece bunu WhatsApp üzerinden yapabiliyorsunuz. O kişi de sizi engellediği zaman aramayı yapamıyorsunuz."

Osman İlhan, gönderilen kargo üzerinde iletişim numarası ve satıcının isminin yer almadığını aktardı ve "Web sayfasında farklı bir isim kullanıyor, kargo kutularının üzerinde ise sadece kargo firmasının ismi yazılıyor. Uyanık satıcı, kargo firmasını silahşor olarak kullanıyor. Satıcı ayrı, parayı tahsil eden ayrı, fatura hiç yok. Burada şuna dikkat edilmesi gerekir. O kapıda açılmayan kargo ile eroin, silah gönderilebilir. Kargo şirketinin ne tür ürün olduğunu, ne ürün gönderildiğini faturalandırması gerekiyor." dedi.