Sosyal Medyada Dolar Paylaşımı Yapanlara İnceleme Başlatıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları sosyal medyada döviz kurlarıyla ilgili yalan haber yapan hesaplara inceleme başlatıldığını açıkladı.

Dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki anormal hareketlilik, ekonominin olduğu kadar sosyal medyanın da ana gündem maddesi haline geldi. Twitter doların ateşi ile yanıp tutuşurken, MASAK, EGM ve Cumhuriyet Başsavcılıkları'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

MASAK, döviz kurları ve ekonomiyle ilgili manipülatif haber yayan kişi ve kuruluşlarla ilgili inceleme başlattı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun böyle bir karar almasında, özellikle dün akşamdan bu yana sosyal medyada dolaşan 'Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrilmesi' ve 'Dolar kurunun sabitlenmesi' iddialarının olduğu belirtiliyor.

346 Sosyal Medya Hesabına İnceleme

Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de döviz kuru paylaşımlarıyla ilgili harekete geçti. 7 Ağustos itibarıyla paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran EGM, “Dolar kuruyla ilgili olumsuz algı oluşturan sosyal medya hesaplarını takibe alınmıştır" açıklamasını yaptı.

EGM, konuyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler hassasiyetle yürütülmektedir. Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.”

Ekonomik Güvenliği Tehdit Edenlere Soruşturma

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ardından İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları da "ekonomiyi manipüle etme" amacı taşıyan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliği hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."