Sosyal Medyada En Çok Konuşulanlar (2019)

Sosyal mecralarda 2019’un en çok konuşulanları belli oldu. Adba Analytics, sosyal platformlarda 2019 yılının en çok konuşulan ve etkileşim alan içeriklerini analiz etti.

Sosya medya müşteri ilişkileri yönetimi ve veri analizi alanında 8 yılı aşkın süredir Türkiye’nin en büyük markalarına hizmet veren Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda dijital mecralarda (Twitter, Facebook, Instagram, Ekşi Sözlük, haber siteleri, forumlar gibi) 2019 yılında yapılan tüm paylaşımlar içerisinde en çok konuşulan kişileri ve etkileşim alan paylaşımları listeledi.

1 Ocak 2019 - 25 Aralık 2019 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 250 milyon tweet atan Türk kullanıcıların günlük ortalama 6 milyon tweetlediği görülüyor. Tüm paylaşımların %24’ü negatif, %33’ü ise pozitif içeriğe sahip. En çok etkileşim alan tweet’ler şöyle:

Selena Stopmez

Selena Waitmez

Selena Gomez https://t.co/laEA1ktDi3 — ece is RARE (@selogies) April 27, 2019

Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2ZNNASt60d — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2019

Arkadaşlar,

Biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür! Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha 😀 pic.twitter.com/qe1pjXatXt — Fatih Terim (@fatihterim) July 27, 2019