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Sosyal Medyada En Çok Konuşulanlar (2019)

Erkan Calp
Erkan Calp - | Sosyal Medya

Sosyal mecralarda 2019’un en çok konuşulanları belli oldu. Adba Analytics, sosyal platformlarda 2019 yılının en çok konuşulan ve etkileşim alan içeriklerini analiz etti.

Sosya medya müşteri ilişkileri yönetimi ve veri analizi alanında 8 yılı aşkın süredir Türkiye’nin en büyük markalarına hizmet veren Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda dijital mecralarda (Twitter, Facebook, Instagram, Ekşi Sözlük, haber siteleri, forumlar gibi) 2019 yılında yapılan tüm paylaşımlar içerisinde en çok konuşulan kişileri ve etkileşim alan paylaşımları listeledi.

1 Ocak 2019 - 25 Aralık 2019 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 250 milyon tweet atan Türk kullanıcıların günlük ortalama 6 milyon tweetlediği görülüyor. Tüm paylaşımların %24’ü negatif, %33’ü ise pozitif içeriğe sahip. En çok etkileşim alan tweet’ler şöyle:

2019'un En Çok Konuşulanları

ETİKETLER: facebook sosyal medya twitter instagram

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