Sosyal Medyada Günde 3 Saat Zaman Harcıyoruz

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Bilim Kurulu, Türkiye’de ve dünyada sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin rapor yayınladı. TÜİK, We Are Social, Hootsuite ve Statista verilerinden derlenen bilgilerle hazırlanan raporda sonuçlar dikkat çekici.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim Kurulu, 2019’u bitirirken sosyolojik açıdan internet ve sosyal medya istatistikleri raporu yayınladı.

Rapora göre dünyada 4 milyar 480 milyon kişi, Türkiye’de 52 milyon kişi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. İnternet kullanımı dünyada 4 milyar 380 kişi, Türkiye’de 59 milyon 300 bin kişi. Türkiye’de en yüksek internet kullanımı yüzde 95.2 ile 25-34 yaş grubu erkeklerde. Aynı yaş grubu kadınlarda internet kullanımı yüzde 88.2. Ayrıca Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının yüzde 78’ini 18-44 yaş arası oluşturuyor. Raporda sosyal ağ kullanımındaki azalış ve artış oranları da yazıyor. Buna göre Türkiye’de 6 milyon 300 bin kullanıcısı olan Snapchat, bu yıl geçen seneye göre yüzde 26 kayıp yaşadı. Kullanıcı sayısındaki en büyük artış LinkedIn’de oldu. Kullanıcı sayısını geçen seneye göre yüzde 5.8 artırarak 7 milyon 300 bine ulaştı. Instagram’da kullanıcı sayısı yüzde 2.7, Twitter’da yüzde 1.9 artarken, Facebook’ta yüzde 2.3 azaldı. Dünyada kadınlar tarafından en çok Snapchat, en az da Twitter kullanılırken, erkeklerde durum tam tersi.

Raporda Türkiye’deki kullanıcıların sosyal medyada günde ortalama 2 saat 46 dakika, TV karşısında 3 saat 9 dakika, müzik dinleyerek 1 saat 15 dakika harcadığı bilgisi de dikkat çekiyor. Türkiye’de erkeklerin yüzde 38.2’si kadınların da 29.9’u internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor. İnternetten en çok giyim ve spor malzemeleri sonra seyahat ve konaklama harcaması yapılıyor.