Sosyal Medyada Hayvanlara Eziyet Edenler Takibe Alınacak

Hayvanlara olan şiddetin son zamanlarda artması, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Siber suçlarla mücadele kapsamında kurulan 11 yeni masadan bir tanesi de internette hayvanlara şiddetle ilgili suç takibi oldu.

Siber güvenlik alanında uzman polisler, bilişim sistemleri, uyuşturucu, silah satışları, IŞİD, FETÖ ve PKK, devlet büyüklerine hakaret, Türk halkına ve dini değerlere hakaret, hayvanlara şiddet, eskort, çocuk istismarı, yasadışı bahis ve sporda hakaret içeren tezahürat suçlarını inceliyor.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 11 yeni masa daha kuruldu. Buna göre ilk kez hayvanlara yönelik şiddet ve hayvan haklarını ihlal edenlere yönelik de ‘hayvanlara şiddet’ masası çalışmalara başladı.

Hayvanlara şiddet içeren görüntüleri yayan, bunları paylaşan ve hayvana şiddet uygulayanlar tespit edilerek adli mercilere çıkarılıyor. Kurulan 11 yeni masa yaptığı çalışmalarda bugüne kadar 2 bin 441 araştırma raporu hazırlayarak ilgili birimlerle paylaştı.

Son olarak dün Erzincan Orduevi önünde bir askerin yavru kediye yaptığı akıl almaz işkence görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerde, Taner H. adındaki şahıs hakkında birçok vatandaş suç duyurusunda bulunmuştu. Olayın ardından inceleme başlatan emniyet güçleri, şahsı gözaltına alarak hakkında soruşturma başlattı.