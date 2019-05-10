Sosyal Medyada İsim Vermeden Hakaret Etmek Suç Sayılıyor

Geçtiğimiz günlerde Twitter aracılığıyla bir hakaret paylaşımında kendisinin kastedildiğini öne süren vatandaş davada haklı sayıldı. Davalı hakkında kişiye manevi hakaret nedeniyle kamu davası başlatıldı.

Twitter'da hakaret içeren ancak herhangi kişinin ismini barındırmayan tweet'i 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderen bir vatandaş, kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat isteminde bulundu. Ancak mahkeme şahsa yönelik birinci ağızdan hakaret olmadığını belirtince davalı haklı çıkarıldı. Bunun üzerine davacı kararı temyiz etti ve hakaret tweet'i Yargıtay 4. Hukuk Dairesine taşındı.

Davacıya Hakaret İthamında Bulunulması Yeterli

Davacının matufiyetin şartından yararlanabileceğini söyleyen mahkeme, bu şart kapsamında tweet'i suçlu buldu. Matufiyet için adı, kimliği belli olmasa da ona yöneldiği konusunda kuşku bırakmayacak şekilde ithamlara, yönelimlere yer veren ifadeler olması yeterli. İşte Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin verdiği karar:

"Matufiyetin varlığını kabul için o yayında veya konuşmada, ya kişinin adından açıkça söz edilmesi ya da konumunun, sıfatının gösterilmesi veya bunlardan söz edilmese dahi yayın içeriğinden bu kişinin amaçlandığı, sözlerin ona yönelik olduğunun anlaşılması veya anlaşılabilir olması şartları aranmıştır.

Mağdurun şahsına matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler varsa, hem isim zikredilmiş, hem de hakaret vaki olmuş sayılır"

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