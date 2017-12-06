Sosyal Medyada Örgütlenip Şato Aldılar

Sosyal medyanın insanları örgütleme ve organizasyon gücü somut bir örnekle kendini tekrar gösterdi. Zaman zaman yalan ve absürt haberlere şahit olsak da sosyal medyanın yapabileceklerini küçümsememek lazım. Fransa’da meydana gelen olayda 6500 kadar kişi sosyal medyadan organize olup birlikte eski bir şato satın aldılar.

Fransa’nın Trois-Moutiere şehrinde bulunan Mothe - Chandeniers Şatosu her biri cebinden yaklaşık 50 avro çıkaran 6500 kişi tarafından 500 bin avro karşılığında satın alındı. Sosyal medyadan örgütlenen grubun şimdiki hedefi ise toparlanacak bağışlarla şatoyu restore etmek. Grup, bağış tutarı 1 milyon avroyu bulduğunda restorasyon işlemlerine start verecek.

Muhteşem bir konumun üzerine kurulu olan Mothe - Chandeniers Şatosu’nun köklü bir tarihi var. Tarihte çok önemli olaylara tanıklık eden şatonun bu güne kadar başına gelmeyen de kalmamış. Şato, Ortaçağ’da yaşanan savaşlar esnasında iki kez İngilizlerin eline geçmiş ve Fransız İhtilali yıllarında ise iki kez yağmalanmıştı.

Bir süre boş kalan şato daha sonra iş adamı Francois Hennecart tarafından satın alındı. Restore edilen şato 100 yılı aşkın bir sürenin ardından bir yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 1932 yılından bu yana terk edilmiş halde duran şato şimdilerde tekrar restore edilmek için beklemede.