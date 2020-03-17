Sosyal Medyada "Provokatif" Koronavirüs Paylaşımı Yapanlara Ceza

Corona virüsün Türkiye’de görülmesi ve vaka sayısının giderek artmasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konu koronavirüs oldu. Sosyal ağ platformlarında özellikle de Twitter’da koronavirüs paylaşımları yapılıyor ancak kullanıcıların ne paylaştığına, hangi gönderiyi retweetlediğine dikkat etmesi gerekiyor. Zira şu ana kadar 100’e yakın kişi şüpheli pozisyonunda, 19 kişi de gözaltına alındı.

Çin Vuhan’da başlayıp tüm Dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen Türk vatandaşların sayısı 16 Mart günü itibarıyla 47 oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

Koronavirüs şu anda sosyal medya gündemi; en çok paylaşım koronavirüs üzerinden yapılıyor. Bazı paylaşımlar panik ortamı yaratmak için özellikle yapılıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuya ilişkin, virüsün Türkiye'de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde sosyal medyada gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanıldığı belirtildi. Toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluş ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Söz konusu paylaşımları yapan 93 şüpheli şahıs tespit edildi. Bu şüphelilerden 19’u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltı alma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.