Sosyal Medyada Sahte Çekiliş Yapan Dolandırıcılar Yakalandı

İzmir'de yaşanan bir dolandırıcılık olayında sosyal medya platformları üzerinden sahte çekiliş, hediye ve ödül dağıtan şahışlar yakalandı. Hediye vereceklerini söyleyen 3 dolandırıcının, kullanıcı kimlik bilgilerini ele geçirdiği anlaşıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen ve kullanıcıların veri güvenliğini tehlikeye atan şüphelilere operasyon düzenlendi. Sosyal medya üzerinden ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazandıklarını söyleyen ve banka reklamları yayınlayarak tuzağa düşüren dolandırıcılar, onlarca kişiyi kandırmayı başarmış.

İzmir'deki ikametgah adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.K. (20), A.D. (36) ve E.B. (39) gözaltına alınırken hepsinden yüklü miktarda para çıktı. Yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 3 bilgisayar, 9 SIM kart ve çeşitli bankalara ait manyetik şeritli 7 kart bulundu.

Kullanıcıları kandırarak kimlik bilgilerini ele geçirdiği tespit edilen dolandırıcıların bilgisayarlarında 3. kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı bilgilerinin de yer aldığı kaydedildi. Tüm bunları kamuoyuna sunan İzmir polisi, vatandaşların dikkatli olmasını belirtirken sahte ödüllere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.