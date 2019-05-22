Sosyal Medyada Stalk'lamak Sandığınız Kadar Masum Olmayabilir

Sosyal medyada oluşan yeni yaşamlar için kullanılan 'stalk' ifadesi bir hesabı detaylıca takip etmek ve neler yaptığını araştırmak anlamına geliyor. Peki ya Instagram'da, Snapchat'te birini stalk'lamanın nelere yol açabileceğini biliyor musunuz?

Yurt dışında 'stalking' bizde ise 'stalk'lamak' olarak adlandırılan bu takip olayı pek çok kullanıcının başına bela olabiliyor. Evliliği ya da ilişkisi yeni biten eski eşler veya sevgililer tarafından sıkça yapılan stalk, ayrıldığınız kişi üzerinde baskı kurmak istemeniz ve onu kaybetme korkusu duymanız nedeniyle yapılan bir davranış olarak da adlandırılmaktadır.

Sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yazmak, beğeni bırakmak, mesajlarla ulaşmaya çalışmak gibi çeşitli yollardan stalk yapan kişiler, bu işi gerçek hayata kadar taşıyabiliyor. Özellikle sevdiği insanlar üzerinde stalk yapmayı abartan kullanıcılar bazı aşamalarda taciz boyutuna kadar gelmiş olabiliyor.

Stalk'tan Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?

Stalk'a uğradığını düşünen kullanıcılar ilk olarak hesabı engelleyebilir veya platforma şikayette bulunabilir. Fakat bu işlem işe yaramaz ve stalk durumu daha da büyürse işin içine avukat veya polisi sokmak gerekebiliyor. Ayrıca stalk'tan kaçınmak istiyorsanız hesaplarınızın hakkında kısmına diğer ağlardaki kullanıcı bilgilerinizi yazmayın ve tüm hesaplarınızı kilitli kullanın.

Peki ya siz stalk'lamak hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten ısrarlı takip büyük bir suç mu?