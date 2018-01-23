Sosyal Medyada Üç Yıl Boyunca Konuştuğu Erkek Kadın Çıktı!

Zamanla günlük hayatımızın merkezine yerleşen sosyal medya, maalesef dolandırıcılar için yeni bir kazanç kapısı haline geldi. İstanbul'da yaşanan bir olay, bu durumun geldiği noktayı net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Hürriyet'in haberine göre, Bağcılar'da yaşayan 33 yaşındaki S.K. sahte bir erkek profili açarak, Ş.Ö. isimli kadını tam üç yıl boyunca evlilik vaadiyle kandırdı ve yaklaşık 20 bin lirasını aldı. İşin en ilginç yanı ise, S.K. ismindeki kişinin aslında kadın olması!

Birden fazla Facebook hesabı açan ve kızların dikkatini çekmek için profiline yakışıklı erkek resimleri koyan S.K, birçok kişiye arkadaşlık isteği gönderdi. Karşıdakinin erkek olduğunu sanan Ş.Ö ise bu arkadaşlık isteğini kabul etti ve konuşmaya başladı.

Dolandırıcı S.K. "Kaan Yıldız" isimli sahte hesaptan Ş.Ö.'ye evlenmek istediğini yazarak şu ifadeleri kullandı:

“Ablam ile buluşarak onunla görüşebilirsin” dedi. Kendisini sahte Kaan Yıldız’ın ablası olarak tanıtıp Ş.Ö. ile birçok kez buluştu. S.K. görüşmelerinin sonunda Ş.Ö.’ye “Ablam seni görüp beğenmiş, çok iyi bir kız, örtülü, ailevi değerlere önem veriyor. Ablam seni çok beğendi, onayladı. Ben ailemin görüşlerine çok önem veririm. Aile benim için her şeyden önemlidir. Sen de tam benim gibi manevi değerlere önem veren bir insansın, seninle görüşmeyi sürdürmek ve evlenmek istiyorum. Bu zamana kadar ben konuştuklarıma evlendim mi ki? Hatta nişanlandım. Evlilik olmadı. Bu yüzden hiç görüşmeden evlensek daha hayırlı olur.”

Karşıdaki kişinin aslında kadın ve dolandırıcı olduğundan habersiniz bir şekilde yazışmaya devam eden Ş.Ö. bununla sınırlı kalmayarak 4 bin 300 TL değerindeki telefonu S.K.'ya hediye olarak aldı. Yaptığı hilelerle Ş.Ö.'nün yaklaşık 16 bin lirasını daha dolandırılan S.K. işi başka bir boyuta taşıyarak talihsiz kadından çıplak fotoğraflarını istedi.

Ş.Ö'nün yolladığı çıplak fotoğraflara güvenen S.K. "300 bin TL göndermezsen çıplak fotoğraflarını tüm köyüne gönderirim. Ailene, annene, babana yayarım. İş yeri arkadaşlarına gönderirim. Facebook’ta paylaşırım. Otuz nereden çıktı, yok vade koydum, bilmem ne, çıplak resim atmak yürek işi. Bunları sana tek tek yedireceğim” diyerek şantaj yaptı.

Şikayetçi Olmadı

Yıllarca konuştuğu kişinin aslında kadın olduğunu öğrenen Ş.Ö. hayatının şokunu yaşadı. S.K.’nın “Mustafa Fidan, Kaan Kaan, Erdl Byrm” adıyla 3 farklı Facebook hesabı açtığı, ancak evinde yapılan aramada bilgisayar ele geçirilemediği belirtildi. S.K. hakkında “Şantaj, bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya katılan Ş.Ö. büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyerek, "Onu Allah’a havale ediyorum, şikayetçi değilim. Kaan olarak kendini tanıtıp 3 yılımı benden aldı” dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen dolandırıcı S.K ise şantaj iddialarını reddederek, Ş.Ö.’den aldığı paraları kendisine soruşturma aşamasında iade ettiğini söyledi. "Ş.Ö. beni ekledi ben de arkadaşlarım işlettiği düşüncesiyle gerçek olup olmadığını anlamak için aradım ve kendimi Kaan’ın ablası olarak tanıttım" diyen S.K. "Arkadaşlığımız böyle başladı ve defalarca görüştük. Kendisi iç çamaşırı işi yapacaktı. Bu yüzden bana 2 tane iç çamaşırlı özel fotoğrafını gönderdi. Ancak şantaj yapmadım. Böyle bir durum yaşandığı için pişmanım” dedi.