Sosyal Medyada Yapılan Çekilişlerin Yasal Olmadığı Belirtildi!

Sosyal medyada yapılan çekilişlerde aldatmaca olduğu, hatta bu çekilişlerin yasal olmadığı söyleniyor.

Sosyal medyada ünlüler, fenomenler veya markalar çeşitli çekilişler düzenliyor. Bu çekilişlerin sosyal medyada yapılmasının amacı tabii ki belli. Çekilişi yapan kişiler, takip ve etkileşim alıyorlar. Bunun karşılığında da takipçilerine hediye veriyorlar.

Çekilişlerin küçük çapta olması gayet normal ve inandırıcı. Ancak son zamanlarda otomobil vermeye kadar giden çekilişler hakkında bazı kişiler araştırma ve açıklama yaptı. Yapılan açıklamada takipçi kasmaya çalışan bu kişilerin, çekilişlerden ciddi gelirler elde ettikleri ortaya çıktı.

Bu çekilişlerin en dikkat çeken noktası ise çekilişin yapılma izni olmaması. Yasaya göre doğrudan kazanç elde edilen bir çekilişte Milli Piyango İdaresi'nden resmi izin alınması zorunlu. Yani bir kişi eğer maddi açıdan kar edeceği bir çekiliş yapıyorsa bunun için izin alması şart koşuluyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklama bu şekilde. Tartışmanın ne kadar mantıklı olduğu ayrı bir tartışma konusu. Ancak çekiliş düzenleyen kişilerin ciddi maddi kar elde ettiğini düşünürsek, izin alınması gerekliliği oldukça normal bir durum. Bakalım konu nasıl sonuçlanacak.