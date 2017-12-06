Sosyal Medyada Zorbalığa Uğrayan Kız İntihar Etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan beşinci sınıf öğrencisi Ashwanty Davis, sosyal medya ve siber zorbalığa kurban gitti. Kavga ederken çekilen bir görüntüsünün sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra depresyona giren küçük kız, kendini asarak intihar etti.

Son günlerde özellikle küçük çocuklar arasında çokça yayılmaya başlayan siber zorbalık, büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bunun son örneği de Amerika Birleşik Devletleri’nin Denver eyaletinde yaşayan Davis ailesinin yaşadıkları oldu. Kendisine zorbalık yaptığı iddia edilen bir çocukla kavga ederken çekilen videosu sosyal medya mecraları üzerinde hızla yayılan Ashwanty, şiddetli psikolojik sorunlar yaşadıktan sonra hayatına son verdi.

Bölgenin yerel kanalına açıklama yapan aile Ashwanty için “Çok neşeli ve huzurlu bir çocuktu. Herkese neşe verirdi. Bu noktaya gelmesine inanmakta güçlük çekiyoruz” dedi. Aramızdan ayrılan küçük kızın annesi Latoshia Harris, kızına zorbalık yaptığını iddia ettiği bir kızla kızının kavga ederken kayda alındığı görüntülerinin sosyal medyada sınıf arkadaşları tarafından paylaşıldığını söyledi.

Yaşananlardan sonra kızının “gözlerinde korkuyu” gördüğünü ifade eden anne, olaydan sonra Ashwanty’nin iki hafta yatılı rehabilitasyonda kaldığını da açıkladı. Rehabilitasyondan sonra eve dönen Ashwanty Davis ise yaşadıklarına dayanamadı ve kendini asarak intihar etti. Kızlarının başına geleni “inanılması güç” olarak adlandıran aile üyeleri, “Ailelerin bu yaşadıklarımızın gerçek olduğunu bilmelerini istiyorum” diyerek sözlerini noktaladılar.