Sosyal Medyadaki 'Avrupa’ya Mülteci Alınacağı Yalanı' Ortalığı Karıştırdı

Sosyal medyada insanları yanlış yönlendirmek amacıyla çeşitli asılsız haberlerin ortaya atıldığına ve bu haberlerin hızla paylaşılarak kısa sürede birçok kişiyi etkilediğine zaman zaman tanık oluyoruz. Bu durumun en son örneği de Şanlıurfa’da yaşandı.

Şanlıurfa’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Avrupa’ya 6 bin mülteci alınacağı yönünde sosyal medya üzerinden bazı haberler paylaştı. Haberler kısa sürede yayılınca çok sayıda Suriyeli, kayıtların yapıldığı iddia edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Şanlıurfa İl Temsilciliği önünde toplandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren söz konusu derneğe adeta akın eden Suriyelilerden oluşan kalabalık, kısa sürede yaklaşık 2 bin kişiye ulaştı. Bu muazzam kalabalığı gören çevredeki vatandaşlar da büyük şaşkınlık yaşadı ve bazı vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Derneğin önüne gelen polis ekipleri, Avrupa’ya mülteci alınacağı yönünde ortaya atılan asılsız haberler nedeniyle bu kalabalığın toplandığını öğrendi.

Sabah namazından itibaren derneğin önüne geldiklerini ve sıraya girdiklerini belirten Suriyeliler, polislerin haberlerin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söylemesi üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kalabalığı dağıtmayı başardı.