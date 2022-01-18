Sosyal Medyadaki Troller Otomatik Tespit Edilecek

TED Üniversitesinin yeni projesi sayesinde sosyal medyadaki troller otomatik olarak tespit edilecek. Bilgi kirliliğine kalıcı çözüm getirmeyi amaçlayan proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay boyunca desteklenmeye layık görüldü.

Sosyal Medyadaki Troller İçin Kalıcı Çözüm Geliyor

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayılmasına yol açtı. DHA'daki habere göre TED Üniversitesi (TEDÜ), sosyal ağlardaki troller için kalıcı bir çözüm üzerinde çalışıyor.

TEDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız öncülüğünde yürütülen “Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti” isimli proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay boyunca desteklenecek.

Proje kapsamında sosyal ağlardaki trollerin otomatik olarak tespit edilebileceğinin altını çizen Dr. Aykut Yıldız, kullanacakları matematiksel analizin özgün bir yaklaşım olduğunu, trolsüz bir sosyal medyanın kullanıcılara daha güvenli bir deneyim alanı sunacağını düşündüklerini açıkladı.

Sosyal ağlardaki trollerin fikir eğrilerindeki değişimlerinden yola çıktıklarını ve bu kapsamda bir tespit metodu geliştirdiklerini belirten Dr. Yıldız, böylelikle sosyal ayları trollerden arındırarak bilgi kirliliğinin önüne geçeceklerini söyledi.

Projenin, gün geçtikçe ciddi bir hâl alan sosyal ağ trollerinin yanlış bilgi paylaşımı problemine çözüm getireceğini ifade eden Dr. Yıldız, proje kapsamında sosyal medyadaki fikirlerin sayılara izdüşümünü yaparak matematiksel analizini yapacaklarını, çünkü insanların fikirlerinin yalnızca anlık olarak ortaya çıkmadığını belirtti.

Fikirlerin oluşmasının belirli bir zaman aldığını söyleyen Dr. Yıldız, bu sebepten ötürü fikir eğrilerinini statik oyun olarak modellenip, Nash tepkisi yolu ile dinamik hale getirilmesiyle uygulanan yöntemle tasarlanan projenin dünya çapında toplumsal bir sorun olarak kabul edilen bu duruma karşı kalıcı bir sonuç yaratacaklarını söyledi.

Projede yer alan metedolojiye ait makale çıktılarının bilimsel yollarla paylaşılacağının altını çizen Dr. Yıldız, proje çerçevesinde farklı disiplinlerde sosyal medya üzerine yapılacak bilimsel ve teknik araştırmalar için temel oluşturan bir model geliştirdiklerini ifade etti.

Sosyal medyadaki trolleri otomatik olarak tespit edecek sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? TÜBİTAK tarafından destek almayı başaran proje ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.