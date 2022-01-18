Sosyal Medyadaki Troller Otomatik Tespit Edilecek
TÜBİTAK, sosyal medyadaki trolleri otomatik tespit edecek projeye destek verdi. Üzerinde çalışılan proje, trollsüz bir sosyal ağ vadediyor. İşte ayrıntılar!
TED Üniversitesinin yeni projesi sayesinde sosyal medyadaki troller otomatik olarak tespit edilecek. Bilgi kirliliğine kalıcı çözüm getirmeyi amaçlayan proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay boyunca desteklenmeye layık görüldü.
Sosyal Medyadaki Troller İçin Kalıcı Çözüm Geliyor
Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayılmasına yol açtı. DHA'daki habere göre TED Üniversitesi (TEDÜ), sosyal ağlardaki troller için kalıcı bir çözüm üzerinde çalışıyor.
Twitch Trolleri Yasaklamak İçin Makine Öğrenimine Başvuruyor
Twitch, trolleri yasaklamak için yeni ve farklı bir çözüm yoluna başvuruyor. Şüpheli kullanıcıları algılama sistemi üzerinde çalışan şirket, kanal sahiplerinin yasakladığı kullanıcıların yeni hesap açıp yayını trollemesini engellemek istiyor.
TEDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız öncülüğünde yürütülen “Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti” isimli proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay boyunca desteklenecek.
Proje kapsamında sosyal ağlardaki trollerin otomatik olarak tespit edilebileceğinin altını çizen Dr. Aykut Yıldız, kullanacakları matematiksel analizin özgün bir yaklaşım olduğunu, trolsüz bir sosyal medyanın kullanıcılara daha güvenli bir deneyim alanı sunacağını düşündüklerini açıkladı.
Sosyal ağlardaki trollerin fikir eğrilerindeki değişimlerinden yola çıktıklarını ve bu kapsamda bir tespit metodu geliştirdiklerini belirten Dr. Yıldız, böylelikle sosyal ayları trollerden arındırarak bilgi kirliliğinin önüne geçeceklerini söyledi.
Projenin, gün geçtikçe ciddi bir hâl alan sosyal ağ trollerinin yanlış bilgi paylaşımı problemine çözüm getireceğini ifade eden Dr. Yıldız, proje kapsamında sosyal medyadaki fikirlerin sayılara izdüşümünü yaparak matematiksel analizini yapacaklarını, çünkü insanların fikirlerinin yalnızca anlık olarak ortaya çıkmadığını belirtti.
Fikirlerin oluşmasının belirli bir zaman aldığını söyleyen Dr. Yıldız, bu sebepten ötürü fikir eğrilerinini statik oyun olarak modellenip, Nash tepkisi yolu ile dinamik hale getirilmesiyle uygulanan yöntemle tasarlanan projenin dünya çapında toplumsal bir sorun olarak kabul edilen bu duruma karşı kalıcı bir sonuç yaratacaklarını söyledi.
Projede yer alan metedolojiye ait makale çıktılarının bilimsel yollarla paylaşılacağının altını çizen Dr. Yıldız, proje çerçevesinde farklı disiplinlerde sosyal medya üzerine yapılacak bilimsel ve teknik araştırmalar için temel oluşturan bir model geliştirdiklerini ifade etti.
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