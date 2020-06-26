Sosyal Medyadaki Videolar Hakkında Ebeveynler Uyarıldı! Çocuklarınız Tehlikede

Sosyal medyadaki videolar hakkında sürekli uyarlar yapılıyor. Bu tür mecraları kullanan kişi sayısının artış göstermesi ve özellikle de çocuk istismarının dikey bir şekilde yükselmesi tedirginlik yaratıyor. Ebeveynler bu konuda uyarıldı!

Milyarlarca insanın kullandığı Facebook,Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformlar çok ciddi talep görüyor. Bu tür platformlara talep gösterenler sadece büyükler olmuyor. Çocuklar ve ergenler sosyal medya platformlarına daha fazla ağırlık veriyor. Örneğin TikTok kullanıcılarının yarısından fazlası 16 ile 24 yaş aralığındakiler.

Sosyal medya videoları çocuk istismarına açık

Uzmanlar bugüne kadar defalarca aileleri çocuk istismarı ile ilgili uyardı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, özellikle de sosyal medya videolarının istismara çok açık olduğunu kaydetti.

Anadolu üniversitesi sosyal medya uzmanları tarafından, "YouTube'da benzer içerikler üreten birçok kanal tespit edildi. Bireyin gelişiminde önemli bir evre olan çocukluk sürecinde çocukların bu tarz içeriklere maruz kalmaması için ailelere önemli görevler düşüyor. Sosyal medyada paylaşılan görsel ve video içerikleri istismar malzemesi olarak kullanılabilir. YouTube gibi platformlarda paylaşılan içerikler denetimsiz olarak dünyanın her yerindeki çocukların kullanımına açık. Aileler çocuklarını korumak için uzmanların, tavsiyelerine uymalıdır." ifadelerine yer verildi.

Bu tür platformlarda çocuklara yönelik istismar iddiaları gün geçtikçe güçleniyor. Sizce sosyal medya uygulamalarında çocuk istismarı gerçekten de bu kadar ürkütücü boyutta mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.